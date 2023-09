Glamnetics yana Haɗin gwiwa tare da Harry Potter don Magical Press-On Nails

By

Glamnetics ya haɗu tare da ƙaunataccen ikon amfani da sunan Harry Potter don ƙirƙirar tarin kusoshi masu ban sha'awa. An yi wahayi zuwa ga gidaje hudu na Hogwarts da littafi na ƙarshe a cikin jerin, "Harry Potter and the Deathly Hallows," wannan haɗin gwiwar yana kawo tabawa na sihiri zuwa yatsa.

Tarin yana nuna ƙusoshi 10 masu dannawa, tare da ƙira biyu don kowane Gidan Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, da Hufflepuff. Tare da gajerun kusoshi masu siffar almond guda bakwai da gajerun kusoshi masu kamanni uku, akwai cikakkiyar dacewa ga kowane mayya da mayya.

Ɗaya daga cikin tsararren ƙira a cikin tarin shine saitin ƙusa na Taswirar Marauder. Waɗannan kusoshi suna alfahari da fasahar canza zafin jiki, suna canzawa zuwa launin ja mai zurfi a cikin yanayin sanyi. Koyaya, lokacin da aka fallasa su ga zafi ko fitila, suna bayyana ƙaƙƙarfan ƙira na Taswirar Marauder, ƙayyadaddun kayan tarihi daga jerin.

Glamnetics press-on kusoshi ba wai kawai abin ban sha'awa bane na gani amma har da dorewa. Suna da rigar UV wanda ke ba da kyalkyali mai kyalli, yayin da kuma ƙara wani Layer na kariya wanda ke rage guntuwa da zazzagewa. Ana ganin ƙaddamar da alamar don dorewa a cikin kayan cin ganyayyaki da kayan da ba su da tausayi da ake amfani da su don kusoshi, da kuma 100 bisa XNUMX da za a iya sake yin amfani da su na filastik PET filastik.

Kowane saitin ƙusa-kan kusoshi yana zuwa tare da shafuka masu mannewa guda biyu, kwalban ƙusa mai goga, fayil ɗin ƙusa na gilashi don ingantaccen tsari, da mai cire ƙusa mai danna-kan. Bugu da ƙari, haɗin gwiwar yana ba da ƙarin ƙarar ƙusa na Wizarding Duniya guda huɗu don haɓaka aikin sihirin ku.

Magoya baya na iya siyan kusoshi na latsawa na Harry Potter akan $21.99 kai tsaye daga Glamnetics ko akan $22 a abokin cinikinsu na Ulta. An ƙera kusoshi har zuwa makonni biyu, yana tabbatar da cewa zaku iya nuna ƙaunar ku ga duniyar wizarding tare da salo mai dorewa.

Wannan haɗin gwiwar ya zo a wani lokaci mai ban sha'awa ga magoya bayan Harry Potter, kamar yadda Warner Bros. Discovery ya sanar da ci gaba da sabon jerin shirye-shiryen talabijin bisa dukan jerin littattafan Harry Potter. Kowace kakar za ta mayar da hankali kan littafi daban-daban, yana ba da damar sababbin masu karatu su fuskanci sihirin Hogwarts akan allo.

