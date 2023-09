Amfanin Farko Yana Samun ID mara iyaka

First Advantage, mai ba da aikin tantance bayanan baya da sabis na tabbatarwa, ya sanar da samun sayan mai samar da fasahar biometrics, Infinite ID, akan dala miliyan 41 a tsabar kuɗi. Sayen yana nufin faɗaɗa hanyar sadarwa ta First Advantage da sadaukarwar tabbatarwa ga abokan cinikinta na Amurka.

ID mara iyaka, mai hedikwata a Hicksville, New York, kamfani ne na fayil na kamfani mai zaman kansa na Enlightenment Capital. Ana sa ran kamfanin zai samar da sama da dala miliyan 10 a duk shekara. Mai ba da fasaha na biometrics yana ba da ganewa da kayan aikin tantancewa don sassa daban-daban, ciki har da tsaro da leken asiri, tsaron ƙasa, tilasta doka, tsaron kan iyakoki, amsa bala'i da kula da gaggawa, da tsaro na kamfanoni.

Shugaba na First Advantage, Scott Staples, ya bayyana cewa software na ID mara iyaka ya cika abubuwan da ke akwai na RightID da sabis na Shaida na Dijital. Ana ganin wannan sayan a matsayin muhimmin mataki na faɗaɗa babban fayil ɗin samfur na First Advantage da ainihin kasuwancin.

Tare da wannan siye, First Advantage yana nufin haɓaka ƙarfinsa wajen samar da ci-gaban fasahar fasahar halittu don taimakawa ma'aikata su rage haɗari da kiyaye yarda. Tabbatar da yanayin halitta yana ba da babban matakin tsaro ta amfani da keɓaɓɓen halaye na zahiri ko na ɗabi'a, kamar sawun yatsa, tantance fuska, ko duban iris, don tabbatar da ainihin mutum.

Tushen: Amfanin Farko, ID mara iyaka

