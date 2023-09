An Ba da rahoton Shawarar Gearbox Studio ta Ƙoƙarin Sake Tsarukan Ƙungiyar Embracer

By

Dangane da rahotannin baya-bayan nan, Gearbox Studio shine sabon ɗakin studio wanda yunƙurin sake fasalin ƙungiyar Embracer zai tasiri. Kungiyar Embracer ta ba da sanarwar cikakken shirin sake fasalin a watan Yuni don murmurewa daga gagarumin kashe-kashen da ta kashe a tsawon shekaru da faduwar kashi 40 cikin XNUMX na farashin hannun jari biyo bayan gazawar dabarun hadin gwiwa tare da Savvy Games Group.

A matsayin wani ɓangare na sake fasalin, wani ɗakin studio mallakar Embracer, Wasannin Volition, an rufe shi nan da nan a ƙarshen watan da ya gabata. Yanzu, Reuters ya ba da rahoton cewa Gearbox na iya kasancewa ɗakin studio na gaba wanda Embracer zai bari. An ce Embracer yana aiki tare da bankunan saka hannun jari Goldman Sachs da Aream & Co don bincika zaɓin siyar da Akwatin Gear. Sun riga sun sami sha'awa daga ɓangarorin uku waɗanda ke neman siyan ɗakin studio.

Yana da kyau a lura cewa farashin hannun jarin Embracer ya ga canji mai kyau bayan wannan labarin. Gearbox, wanda Embracer ya samu a cikin 2021, yana da sakamako mai gauraya tare da fitar da wasansa na baya-bayan nan. An ba da rahoton cewa tallace-tallace na Sabbin Tatsuniyoyi daga Borderlands sun yi ƙasa sosai, a cewar mawallafin Take-Biyu. Koyaya, wani juzu'i na Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, ya wuce yadda ake tsammani. Shugaba Randy Pitchford a baya ya bayyana cewa abubuwan da zasu faru a nan gaba sun riga sun ci gaba.

A matsayin mawallafi, Gearbox yana da shirye-shiryen sakin Hyper Light Breaker da Homeworld 3 a farkon 2024. Ƙarin ci gaba na iya tasowa game da ƙoƙarin sake fasalin Ƙungiyar Embracer da makomar Gearbox.