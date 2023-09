Mutanen da ba su da ƙarfin gwiwa a cikin abota da AI ke tallafawa, Bincike ya gano

By

Wani bincike da masana ilimi a Jami’ar Jihar Ohio suka yi a baya-bayan nan ya nuna cewa mutane ba su da kwarin gwiwa game da abokantakarsu idan suka gano cewa abokansu na amfani da AI wajen rubuta musu sakonni. Gwajin ya ƙunshi mahalarta 208 waɗanda aka nemi su yi kamar abokansu da wani ɗan ƙage mai suna Taylor. An umurci mahalarta su aika da saƙo zuwa ga Taylor don neman tallafi, shawara, ko tattaunawa ta yau da kullun game da yanayi daban-daban.

Bayan samun martani daga Taylor, mahalarta sun kasu kashi uku daidai gwargwado, tare da ba kowane rukuni bayani daban-daban game da yadda Taylor ya tsara saƙonnin. Bayanin sun haɗa da Taylor baya amfani da kowane taimako, Taylor yana amfani da AI, ko Taylor yana samun taimako daga wani ɗan adam. An tambayi mahalarta game da yadda suke ji game da hanyoyin Taylor.

Sakamakon binciken ya nuna cewa mutane sun fi son abokansu su dogara ga ƙoƙarin kansu kawai kuma kada su yi amfani da kowane taimako na ɓangare na uku, ko daga AI ko wani ɗan adam. Mahalarta sun nuna ƙarancin gamsuwa da ƙara rashin tabbas game da matsayin abokantaka lokacin da suka gano cewa AI na da hannu wajen tsara saƙonnin. A cewar Bingjie Liu, jagorar marubucin binciken, mutane suna daraja yunƙurin da aka saka don kiyaye abokantaka kuma suna kallon amfani da AI a matsayin ɗaukar gajerun hanyoyi, wanda zai iya yin mummunan tasiri ga dangantakar.

Wannan binciken ya yi daidai da binciken da ya gabata wanda ya nuna cewa mutane ba sa yin la'akari da wasu idan sun yi amfani da AI a cikin maganganun rubutu saboda rashin gaskiya. Yayin da kayan aikin rubutun AI ke zama ruwan dare a cikin aikace-aikacen sadarwa daban-daban, binciken ya yi gargaɗi game da amfani da su don sadarwa tare da abokai. Liu ya yi gargadin cewa dogaro da AI a cikin abokantaka na iya haifar da zato da kuma kawo cikas ga sahihanci da ikhlasi da ke da mahimmanci ga dangantaka mai kyau.

An buga cikakkun bayanai game da binciken da sakamakonsa a cikin Journal of Social and Personal Relationships. Binciken ya nuna mahimmancin ƙoƙari na gaske da sahihanci wajen kiyaye abokantaka masu ƙarfi da ma'ana, yana mai jaddada cewa dacewa bai kamata ya maye gurbin hulɗar ɗan adam na gaskiya ba.

Sources:

- Nazarin Jami'ar Jihar Ohio

– Sage Journals 'Jarida na zamantakewa da na sirri dangantaka