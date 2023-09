EA FC 24: Pre-Oda Rangwamen da Ajiye

By

EA FC 24, kashi na gaba a cikin shahararren wasan ƙwallon ƙafa, an saita shi don fitowa a ranar 29 ga Satumba a duk dandamali. Koyaya, wannan lokacin, Wasannin EA sun watsar da alamar "FIFA" a karon farko a cikin tarihin ikon amfani da sunan kamfani. Wasan yana samuwa don yin oda yanzu, yana ba 'yan wasa damar adana kuɗi akan siyan su.

'Yan wasa za su iya zaɓar yin oda EA FC 24 a kan dandamalin da suka fi so, gami da Nintendo Switch, kuma akwai bugu daban-daban guda biyu: Standard da Ultimate. Yawanci, EA Sports yana ba da ragi don yin odar wasanninsu, kuma wannan lokacin ba shi da bambanci. Duk da haka, yuwuwar tanadi an rage dan kadan.

Ga 'yan wasan da suka yi rajista zuwa EA Play, za su sami rangwamen 10% akan tsarin su na Ƙarshen Ƙarshe akan duk dandamali masu dacewa. Wannan rangwamen kuma yana aiki ta atomatik ga membobin Xbox Game Pass tunda an haɗa EA Play tare da PC Pass da Game Pass Ultimate.

Masu mallakar FIFA 23 kuma za su sami rangwamen kashi 10% akan odar su na Ultimate Edition. Koyaya, ya kamata a lura cewa ba za a iya haɗa wannan ragi tare da rangwamen membobin EA Play ba.

Kodayake wasu dillalai na iya bayar da rangwame mafi girma akan kwafin zahirin wasan, wannan na iya bambanta dangane da wurin. Saboda haka, ana ba da shawarar ga masu karatu su duba tare da dillalai na gida don nemo mafi kyawun ciniki a gare su.

Bugu da ƙari, duk membobin EA Play za su sami damar fuskantar gwajin awa 10 na wasan farawa daga Satumba 22. Ga waɗanda suka yi rajista zuwa EA Play Pro, an riga an haɗa cikakken wasan tare da biyan kuɗi.

Gabaɗaya, 'yan wasa suna da damar adana kuɗi ta hanyar rangwame na pre-oda da nau'ikan gwaji na EA FC 24. Lokaci ne mai ban sha'awa ga masu sha'awar ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da sunan kamfani, yayin da suke tsammanin sakin sabon kashi-kashi a cikin jerin EA FC.

Ma'anar:

- EA FC 24: Wasan ƙwallon ƙafa mai zuwa wanda EA Sports ya haɓaka, wanda kuma aka sani da kashi na gaba a cikin shahararrun wasannin.

- FIFA: An yi amfani da shi a baya a taken jerin wasan amma an bar shi don EA FC 24.

- Rangwame: Ragewar farashin wasan don yin oda ko ta wasu tallace-tallace.

– Pre-oda: Aikin siyan wasa kafin ranar fitowarsa a hukumance.

- EA Play: Sabis na biyan kuɗi wanda ke ba da damar zuwa ɗakin karatu na wasannin EA da sauran fa'idodi.

- Ultimate Edition: Mafi girman farashin wasan wasan, yana ba da ƙarin abun ciki ko kari.

