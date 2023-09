Harsunan Duniya da Dijital Humanities Haɗuwa da Komawa zuwa Jami'ar Arkansas

Harsunan Duniya da Digital Humanities Studio a Jami'ar Arkansas suna farin cikin sanar da dawowar Haɗuwar Haɗuwar Dan Adam ta Dijital. Za a gudanar da taron ne a cikin ɗakin studio dake cikin JB Hunt Center a ranar 14 ga Satumba daga 4-5 na yamma.

A lokacin bude taron DH Meet-Up, malamai da daliban digiri daga Sashen Harsuna, Littattafai, da Al'adu na Duniya za su nuna ayyukansu da suka hada al'adun duniya da fasahar dijital. Masu halarta za su iya tsammanin ganin gabatarwa akan batutuwa daban-daban, kamar daukar hoto 360, yawon shakatawa mai ma'ana na tsoffin rukunin yanar gizo, darussan fasfo na allo don koyan Faransanci na Tsakiyar Tsakiya, da sabbin amfani da kayan aikin dijital a cikin aji.

Bayan taron, za a yi liyafar liyafar da za a yi a cikin WWLDH Studio, yana ba da dama ga masu halarta don sadarwa da kuma ci gaba da tattauna ayyukan da aka gabatar.

Taron DH na biyu na wata zai gudana ne a ranar 28 ga Satumba daga 11 na safe zuwa 12 na yamma Wannan haduwar za ta ƙunshi malamai da ɗaliban da suka kammala karatun digiri daga sashin WLLC waɗanda za su raba shirye-shiryen su na ayyukan gaba waɗanda ke haɗa al'adun duniya da fasahar dijital. Wannan ya haɗa da shawarwari don kuɗi, yuwuwar kwasa-kwasan, da rukunin koyo. Studio za a ba da abincin rana bayan wannan taron.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Don ci gaba da sabuntawa game da abubuwan da Sashen WLLC ke shiryawa da Harsunan Duniya da Studio Humanities Studio, bi WLLC akan Instagram, Facebook, da Twitter.

Lura: An gyara labarin tushen don dacewa da tsarin da aka nema.