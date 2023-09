Mahimmancin Sauyawa 2: Gudanar da Hasashen

By

Abubuwan da aka nuna na kwanan nan na Canjin 2 mai zuwa a Gamescom sun haifar da hasashe game da kayan aikin da iyawar sa. Yayin da ake sa ran sabon na'urar wasan bidiyo zai samar da ingantacciyar haɓakawa akan magabata, yana da mahimmanci mu kusanci jita-jita da taka tsantsan da sarrafa abubuwan da muke tsammanin.

Canji zuwa mafi kyawun gine-ginen Nvidia na zamani yana buɗe dama mai ban sha'awa don sabon kayan aikin. Rahotanni na The Matrix Awakens yana gudana akan ƙayyadaddun kayan aikin da aka yi niyya tare da DLSS da binciken ray sun ƙara farin ciki. Koyaya, yana da mahimmanci a tuna cewa wannan ba yana nufin kai tsaye cewa na'urar wasan bidiyo ta hannu zata yi aiki daidai da Xbox Series S.

A cikin duniyar kayan aikin wasan bidiyo, musamman idan ya zo ga Nintendo, tsammanin dole ne a yi fushi. Leaks da jita-jita suna ba da taƙaitaccen bayani kuma galibi suna haifar da sakamako mara kyau. Kalmar "Ƙasashen Bayani" ko LIZ, wanda UFO debunker Mick West ya tsara, yana nufin rashin cikakkun bayanai masu wuyar gaske wanda ke haifar da fassarar da tunanin fata.

Yana da daraja la'akari da halin da ake ciki lokacin da aka sanar da ainihin Sauyawa. Leaks da jita-jita game da wasanni kamar Doom 2016 da The Witcher 3 zuwa ga na'ura wasan bidiyo da alama rashin imani a lokacin. Koyaya, lokacin da waɗannan wasannin suka fito a ƙarshe akan Canjawa, ya bayyana a sarari cewa kayan aikin yana da ikon fiye da yadda aka zaci da farko. Irin wannan kuskuren na iya tasowa tare da jita-jita na demo na The Matrix Awakens on Switch 2.

Duk da yake da alama rahoton gaskiya ne, idan aka yi la'akari da gwanintar Wasannin Epic, za a iya ganin ainihin ƙarfin na'urar wasan bidiyo. Mai sarrafa wayar hannu da yadda Wasannin Epic suka inganta aikin su don shi zai tantance aikin a ƙarshe. Kwatanta don ta'aziyya da nunin PC na The Matrix Awakens ya kamata a kusanci tare da taka tsantsan, la'akari da yadda wasanni kamar Doom 2016 da The Witcher 3 suka yi nasara a kan Canjin asali idan aka kwatanta da takwarorinsu na PS4.

Haɗin gwiwa tare da Nvidia yana kawo fa'ida ga Canja 2, kamar fasaha kamar DLSS da ingantattun binciken hasken haske. Koyaya, yana da mahimmanci a lura cewa na'urar wasan bidiyo har yanzu za ta kasance mai iyakantaccen ƙarfi idan aka kwatanta da na'urorin wasan bidiyo na gargajiya. Duk da yake yana iya wuce tsarin tushen AMD, da wuya ya dace da aikin Xbox Series S saboda iyakokin kayan aikin hannu.

A ƙarshe, yuwuwar Canjin 2 yana da ban sha'awa, amma yana da mahimmanci don sarrafa tsammanin. Jita-jita da jita-jita da ci gaban fasaha suna nuna yuwuwar yuwuwar, amma har sai mun sami takamaiman bayanai da gogewa ta hannu, yana da mahimmanci kada a wuce gona da iri kan iyawar na'urar wasan bidiyo.

