Injin Iblis: Cikakkun Ranar Fitowar Bugawa An jinkirta zuwa 9 ga Nuwamba

Beep Japan, Ayyukan Poppy, da Wasannin ladabi sun ba da sanarwar cewa an jinkirta ranar fito da Injin Iblis: Cikakken Edition. Asali an saita don Oktoba 12, wasan yanzu zai ƙaddamar a kan Nuwamba 9. The side-scrolling shoot 'em up will be available for PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, and Switch.

Injin Iblis: Cikakken Ɗabi'a ya haɗa da duka wasan tushe da haɓaka da ake kira "Injin Iblis: ƙonewa." An fara fitar da wasan tushe don PC ta hanyar Steam a ranar Fabrairu 21, 2019. An ba da sanarwar fadada, "Ijin Iblis: Ignition," a cikin Mayu 2019, tare da shirye-shiryen ƙaddamar da PC a cikin hunturu 2019. Duk da haka, sakin bai taɓa zuwa ba. .

Tare da fitowar Cikakken Edition, ana tsammanin cewa fadadawa zai kasance don PC ta hanyar Steam tare da shi.

Tushen: Beep Japan, Ayyukan Poppy, Wasannin ladabi

Ma'anar:

- Beep Japan: Mawallafi kuma mai haɓakawa.

- Ayyukan Poppy: Mai bugawa da haɓakawa.

– Wasannin ladabi: Mai haɓakawa.

- Gungurawa gefe: nau'in wasannin bidiyo inda wasan wasan ke motsawa a kwance daga hagu zuwa dama.

- Shoot 'Em Up: nau'in wasan bidiyo wanda mai kunnawa ke sarrafa hali wanda ke yaƙi da raƙuman ruwa na makiya da tsinkaya.