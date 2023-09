Sabuwar Trailer Karayar Duhu Yana Nuna Wasan Kwaikwayo Mai Raɗaɗi da Tsoron Ƙwarai

The official trailer for Dark Fracture an fito da shi, yana ba magoya bayansa hangen nesa game da fasalin wasansa mai sanyin ƙashi da abubuwan ban tsoro na tunani. Twisted II Studio ya haɓaka, wannan wasan mai zuwa yana nufin nutsar da ƴan wasa cikin hangen nesa na mutum na farko don haɓaka ƙwarewar wasan ban tsoro. Dark Fracture yana nuna musamman abubuwan wasan kwaikwayo waɗanda ke yin alƙawarin gamuwa mai ban tsoro na yanayi.

Trailer yana nuna yanayi iri-iri na ban tsoro da kuma bambancin da 'yan wasan za su iya ganowa, suna ba da tabbacin tafiya mai tsanani da ke cike da ban sha'awa mai ban sha'awa da abubuwan wasan kwaikwayo masu ban tsoro.

Tirela mai duhu mai duhu yana farawa da gabatarwa mai ban tsoro irin na VHS, inda wani mutum mai azabtarwa ya ba da labarin gwagwarmayar sa kuma ya bayyana sha'awarsa ta gano asalin tunaninsa masu tayar da hankali. Wannan yana saita mataki don abubuwan ban tsoro na tunani na wasan, yana nuna tsananin yaƙin jarumin da aljanunsa na ciki.

Tirela daga nan ta juya don bayyana zaɓin matakan sanyi waɗanda za a haɗa su cikin Karaya mai duhu. Waɗannan mahalli, waɗanda aka gabatar ta fuskar mutum na farko, suna da ban tsoro da rashin tsoro. Matakin farko yana bayyana azaman hanya mai sauƙi amma da sauri ya rikiɗe zuwa wuri mai tada hankali wanda wata halitta mai ban tsoro ke zaune, yana mai jaddada hangen nesa na jarumin.

Baya ga tsarin matakin, tirelar ta kuma baje kolin halittu masu ban tsoro, irin su ƙwaro masu tashi masu kisa da wasu halittun da za su haifar da babbar barazana a wasan.

Gabaɗaya, Tirela mai duhun Karya yadda ya kamata yana ɗaukar abubuwa masu ban sha'awa na ƙirar matakinsa da halittu masu ban tsoro, yana mai jaddada yunƙurin yunƙurin tserewa yanayin mafarki mai ban tsoro. Wannan yana ba da alƙawari mai ban sha'awa kuma na musamman na ƙwarewar wasan ban tsoro na tunani, yana ba da abinci na musamman ga masu sha'awar tsoro.

Dark Fracture an saita don fitowa a cikin 2024 kuma zai kasance akan PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, da dandamali na PC. Hakanan ana samun bugu na Prologue na wasan akan Steam, yana baiwa yan wasa damar duba ra'ayi da abubuwa daban-daban, yana basu damar hasashen abin da ke zuwa.

