Massive Monster Ya Bada Sanarwa Babban Wasan Wasan Kwallon Kafa a Makon Wasannin Duniya na Melbourne 2023

Massive Monster, mai haɓakawa a bayan Cult of the Lamb, ya bayyana tsare-tsaren don gidan wasan kwaikwayo na musamman wanda zai kasance a lokacin Makon Wasannin Duniya na Melbourne (MIGW) a cikin 2023. Wannan nunin zai nuna zaɓin zaɓi na wasannin indie na gida daga Melbourne, yana ba da damar masu halarta don kunna wasan kwaikwayo na wasan kwaikwayo daga sanannun ɗakunan karatu daban-daban.

Gidan wasan kwaikwayo na pop-up zai kasance a buɗe ga jama'a daga Oktoba 3rd zuwa Oktoba 8th, 2023, a 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Baje kolin zai kasance a wajen Melbourne CBD kuma zai samar da masu sha'awar wasan caca damar samun sabbin wasannin indie masu zuwa da hannu.

Wasu daga cikin wasannin da aka tabbatar da za a nuna sun haɗa da Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, Drifter, da The Dungeon Experience, tare da yuwuwar ƙarin ƙari da zai kai ga wasan kwaikwayon. Za a gudanar da tarukan jama’a ne a wasu lokuta na musamman, inda za a yi zaman Talata zuwa Juma’a daga karfe 12 na rana zuwa 5 na yamma, sai kuma zaman Asabar zuwa Lahadi daga karfe 11 na safe zuwa 6 na yamma.

Bayanin taron yana gayyatar masu halarta don bincika zaɓin da aka zaɓa na wasannin indie, suna ba da nunin nunin farko da keɓaɓɓen kayayyaki. Wannan dama ce ga 'yan wasa da masu ƙirƙira don haɗawa da samun fahimtar tsarin ci gaba a bayan waɗannan sabbin lakabi masu kayatarwa. Ko masu halarta suna kan hanyarsu ta zuwa PAX ko kuma kawai suna neman fara wasan karshen mako na PAX da wuri, guraben wasan kwaikwayo na fafutuka ya zama gwanin gani.

Baya ga nunin wasan, Massive Monster kuma zai karbi bakuncin kantin kyauta wanda zai ƙunshi keɓantattun kayayyaki da lambobin wasa. Bugu da ƙari, ɗakin studio yana shirya abubuwan sadarwar daban-daban don ƙwararrun masana'antu, yana ba da damammaki masu yawa don haɗawa da mutane masu tunani iri ɗaya.

Yayin da aka riga aka sayar da jam'iyyar ƙaddamar da MIGW 2023, Massive Monster ya tsara wasu al'amura da yawa a cikin mako, gami da taron sadarwar kyauta ga mata da masu bambancin jinsi a ranar 3 ga Oktoba, 2023.

Makon Wasannin Duniya na Melbourne 2023 an saita zai gudana daga Satumba 30th zuwa Oktoba 8th, yana ba da kewayon masana'antu da abubuwan da suka shafi jama'a. Wannan biki mai ban sha'awa na tsawon mako guda zai ba da dama ga masu halarta don haɗawa da sababbin mutane da kuma bikin duniyar wasanni na bidiyo na gida da na waje.

