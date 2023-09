Yadda ake daukar Minthara Ba tare da Kisa ba a Ƙofar Baldur 3

By

Ɗaya daga cikin shahararrun NPCs a Ƙofar Baldur 3 ita ce Minthara, Dark Elf wadda ta yi mubaya'a ga Absolute. 'Yan wasa da dama sun yi sha'awar daukar ta a matsayin abokiyar soyayya, amma don yin hakan, sai da suka kammala wani nema wanda ya hada da kisa da yawa. Koyaya, wani ɗan wasa mai wayo ya gano hanyar da zai ɗauki Minthara ba tare da ɗaukar rayuka ba.

Yawanci, don samun Minthara ta shiga gefen ku, kuna buƙatar kammala neman da ta ba ku don ku yanka kowa da kowa a cikin Emerald Grove. Wannan zai ƙunshi haduwar gory tare da Tieflings da Druids, tare da taimakon sojojin goblin na Minthara. Koyaya, mai amfani da Reddit Wulfrinnan ya raba hanya don ɗaukar Minthara "ba tare da laifi ba."

Dangane da hanyar Wulfrinnan, yakamata ku fara magana da ƴan ƙungiyar Tiefling na ƙungiyar Mol game da satar gunkin Druid. Sa'an nan kuma, satar gunki ta amfani da sata don hana faruwar al'ada. Wannan zai haifar da faɗa tsakanin Tieflings da Druids, wanda ya kamata ku gudu ko kuma ku ɓata. Bayan haka, bayar da rahoton wurin kurmin ga Minthara, kuma idan kun dawo, za ku tarar da duk masu tsaron gida sun mutu. Wannan zai ba ku damar ɗaukar Minthara daga baya a wasan ba tare da kashe kowa ba.

Ko da yake wannan hanya na iya zama kamar mara laifi a saman, yana da mahimmanci a lura cewa har yanzu yana tattare da magudi da yaudara. Yana da tunawa da irin wannan zaɓe na ɗabi'a mai ban sha'awa a cikin sauran RPGs kamar Star Wars: Knights of the Old Republic. Koyaya, idan kun fi son yin wasa azaman hali wanda ke ƙoƙarin kiyaye hannayensu mai tsabta, wannan hanyar na iya zama doji mai amfani a Ƙofar Baldur 3.

Idan kuna neman ƙarin jagorori da yadda ake yi don Ƙofar Baldur's Gate 3, tabbatar da duba jagorar mu zuwa Gwajin-Ɗaukar Kai.

Source: Babu (bisa ga labarin tushen)