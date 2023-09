Audemars Piguet Ya Buɗe Sabbin Filayen Filayen Tari Biyar

By

Audemars Piguet kwanan nan ya gabatar da kewayon sabbin kayan aikin lokaci a cikin tarin abubuwa biyar daban-daban, suna nuna jajircewarsu ga ƙirƙira da fasaha. Daga cikin abubuwan da suka fi dacewa akwai Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Extra- Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, da Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

The Royal Oak "Jumbo" Extra-Bakin ciki yanzu yana nuna amfani da titanium da gilashin ƙarfe mai girma (BMG) a cikin gininsa, yana ba shi kamanni na musamman da yanke. Haɗin waɗannan kayan an fara ganin su a cikin tayin Kallon Kallo na 2021 kawai, kuma yanzu an haɗa shi cikin tarin yau da kullun. Caliber 7121 ne ke sarrafa sabon bugu, wanda ya maye gurbin caliber 2121 na baya.

Ga waɗanda suka fi son taɓa kayan alatu, Audemars Piguet ya gabatar da manyan nau'ikan kayan ado guda huɗu na classic Royal Oak. Waɗannan samfuran suna nuna yanayin yanayin dusar ƙanƙara mai ƙarancin gaske kuma mai fasaha sosai, wanda ke ƙara tasiri mai haske ga ƙirar ƙira. Akwai a cikin 18-karat fari ko ruwan hoda zinare, kuma a cikin masu girma dabam biyu, waɗannan lokutan lokaci sun haɗu da ladabi tare da lalacewa.

A ci gaba da bikin cika shekaru 50 na Royal Oak, alamar ta ƙaddamar da Royal Oak "Jumbo" Extra- Thin Openworked a cikin zinare mai rawaya. Wannan sabon ƙari yana riƙe da DNA iri ɗaya kamar gwal ɗin ruwan hoda da aka fito da shi a baya da nau'ikan bakin karfe, tare da mai da hankali kan bayyana gaskiya da ƙwarewar fasaha. Motsin da aka yi amfani da shi shine caliber 7124, wanda yake musamman bakin ciki a kawai 2.7mm.

Don tunawa da cika shekaru 30 na Royal Oak Offshore, Audemars Piguet ya bayyana sabbin samfura guda biyu a cikin yumbu, titanium, da zinare. Waɗannan ɓangarorin lokaci suna sake fassara 2020 Ref. 26405CE kuma ana ƙarfafa su ta caliber 4401, haɗaɗɗen motsi na chronograph mai kai da kai tare da aikin tashi.

A ƙarshe, ga waɗanda ke neman ƙwararrun fasaha, Audemars Piguet yana gabatar da sabbin nau'ikan Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie a cikin yumbu baƙar fata a karon farko. Waɗannan agogon sun ƙunshi fasahar Supersonnerie mai haƙƙin haƙƙin mallaka, wanda ke tabbatar da aikin sauti na musamman. Ƙaddamar da caliber 2953, waɗannan kayan aikin lokaci sun haɗu da fasahar ci gaba da ƙarewar gargajiya.

Audemars Piguet ya ci gaba da tura iyakoki na agogo tare da sabbin abubuwan da suka fito, yana baiwa masu sha'awar zabuka iri-iri da ke nuna kwarewarsu ta fasaha da fasahar fasaha.

