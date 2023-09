Shirin Valkyrie LMH An saita don Komawa tare da Aston da Zuciyar Racing Partnership

By

Bayan fiye da shekaru uku a riƙe, an saita shirin Valkyrie LMH don sake kunnawa ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin Aston Martin da ƙungiyar Zuciya ta Racing ta Amurka. An ba da rahoton cewa Aston Martin da Heart of Racing suna gab da kulla yarjejeniya don kawo motar Valkyrie LMH zuwa hanya a cikin 2021.

Aston Martin yana tattaunawa da masu samar da kayayyaki da kuma hada tawagar da za ta kula da shirin, ciki har da tsohon darektan injiniya na Williams F1 Adam Carter. Duk da yake Aston Martin bai tabbatar da farfaɗowar Valkyrie LMH ba, kamfanin ya jaddada DNA ɗin tseren motar motsa jiki da sadaukarwarsa don kimanta zaɓuɓɓuka a cikin yanayin yanayin motsa jiki.

Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Heart of Racing Ian James ya bayyana muradin kungiyar na hawa mataki na gaba a gasar wasannin motsa jiki ta kasa da kasa amma ya bayyana cewa har yanzu ba a cimma matsaya ko sanya hannu ba. Zuciyar Racing ta riga ta faɗaɗa zuwa Gasar Jimiri ta Duniya (WEC) tare da Aston Martin wannan shekara.

Ana sa ran motar tseren Valkyrie za ta yi takara a cikin WEC da Ƙungiyar Wasannin Motoci ta Duniya (IMSA). Motar za ta yi amfani da injin V6.5 mai nauyin lita 12 da aka ƙera tare da Cosworth, kwatankwacin injin ɗin da ake amfani da shi a sigar Valkyrie.

An dakatar da shirin Valkyrie lokacin da aka haɗa motocin LMP2 na tushen LMDh cikin sashin Hypercar na WEC. Koyaya, Aston Martin ya yanke shawarar farfado da shirin bayan alamu daga Lawrence Stroll, mamallakin Aston Martin, game da komawar babban matakin zuwa Le Mans.

Shigar Aston Martin na ƙarshe a cikin babban aji a Le Mans yana tare da AMR-One buɗe saman LMP1 a cikin 2011. Shirin Valkyrie ya bambanta da aikin Aston Martin Racing wanda ya haɓaka tushen Lola DBR1/2 P1 Coupe.

