Kisan Creed Mirage: Komawa ga Tushen Tsarin Kisa na Assassin

Assassin's Creed Mirage alama ce mai mahimmanci ga Ubisoft Bordeaux, saboda shine karo na farko da ɗakin studio ya jagoranci ci gaba a kan cikakkiyar sakin wasa. An san su don aikin su akan Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux an zaɓi shi don haɓaka mafi ƙanƙanta da mai da hankali Mirage, wanda aka yi niyya da farko ya zama DLC don Valhalla kafin ya zama kasada mai zaman kansa. An kafa shi a cikin birnin Bagadaza mai tarihi, Mirage yana da niyyar komawa tushen jerin Kisan Assassin kuma ya ba da girmamawa ga wasan na asali.

Ɗaya daga cikin mahimman al'amuran Mirage shine fifikon sa akan sata da leƙen asiri, yana dawo da wasan kwaikwayo na Assassin's Creed na al'ada. Haɗin kai tsakanin jama'a ya sake dawowa, yana baiwa 'yan wasa damar yin cuɗanya tare da taron jama'a kuma su kewaya cikin manyan titunan Zagaye na Bagadaza. Parkour kuma sanannen fasali ne, saboda 'yan wasa za su iya wucewa cikin birni ta amfani da rufin rufi da kuma yin motsin motsa jiki don guje wa faɗa. Bugu da ƙari, tafiye-tafiye cikin sauri zuwa wuraren ra'ayi aiki tare yana samuwa ga waɗanda suka fi son yanayin sufuri cikin sauri.

Garin Round City da kanta wuri ne mai ban sha'awa, wanda ke nuna magudanar ruwa, ciyayi, da gundumomi daban-daban tare da gine-gine masu tunawa da wasan Assassin's Creed na farko. Kowace gunduma tana ba da ƙwarewa ta musamman, kamar Karkh, garin kasuwa mai cike da cunkoson jama'a, da Abbasiya, gida ga The House of Hikima inda masana ke nazarin ilimin lissafi da falsafa. Hankali ga daki-daki a cikin ƙirar birni yana ƙara ƙwarewa mai zurfi na Mirage.

Baya ga birnin, Mirage kuma yana gabatar da wuraren da aka sani da The Wilderness, yana ba da ƙarin buɗaɗɗen yanayi da fa'ida kamar wasannin Assassin's Creed na zamani. Waɗannan yankuna suna ba da canjin yanayi mai daɗi kuma ba lallai ba ne don bincika ainihin abin da ya haifar da labarin Mirage. Ko 'yan wasa sun fi son saitunan biranen da aka keɓe ko kuma buɗe jeji, Mirage yana ba da mafi kyawun duniyoyin biyu.

Ko da yake Mirage ya fi mayar da hankali kan abubuwan da Basim Ibn Ishaq ya samu a Bagadaza, akwai kuma lokutan da aka tsara a cikin labaran zamani. Duk da haka, waɗannan lokutan suna da iyaka, tare da babban fifiko kan tafiyar Basim. Wani sanannen wuri a cikin wasan shine kagara na Alamut, wanda ke aiki azaman filin horarwa na Boye kuma yana da fasali ga tarihin Assassin's Creed na baya.

Mirage ya gabatar da sabbin injinan wasan kwaikwayo kamar tsarin sananne, inda NPCs za su mayar da martani ga ayyukan ɗan wasan. Rashin ayyuka kamar ɗaukar aljihu na iya haifar da faɗakarwar NPCs masu gadi da haɓaka matakin sanannen ɗan wasan. Don guje wa ganowa, ƴan wasa za su iya amfani da dabaru kamar ba wa mawaƙa cin hanci don ƙirƙirar ɓarna ko shiga yaƙi a matsayin mafita ta ƙarshe.

Assassin's Creed Mirage yana ba da wani abu ga masu sha'awar dogon lokaci da sabbin shiga cikin ikon amfani da sunan kamfani. Magoya baya za su yaba da ƙwai na Ista da nassoshi ga faɗuwar tarihin Assassin's Creed, yayin da sababbi za su iya tsalle cikin jerin tare da Mirage a matsayin gwaninta na farko. Tare da mayar da hankali kan stealth, parkour, da komawa ga tushen jerin, Mirage an saita don sadar da kasada mai ban sha'awa da ban sha'awa na Assassin's Creed.

