Kisan Creed Mirage: Komawa Tushen Jerin

By

Sakin samfoti na farko don Assassin's Creed Mirage yana nuna cewa wasan zai nuna alamar dawowar da aka daɗe ana jira zuwa tushen jerin almara na tarihi. A cikin shekaru da yawa, ikon amfani da sunan Assassin's Creed ya faɗaɗa sama da ainihin asalin sa, ya zama maƙil tare da hadaddun makirci, taswirori masu ruɗani, dogon wasan wasa, da kuma tambayoyi masu yawa. Koyaya, Mirage ya bayyana yana canza hakan ta hanyar ba da ingantaccen gogewa da mai da hankali kan hankali.

Mirage yana aiki ne a matsayin wanda ya gabace shi, Valhalla, kuma yana tsakiyar ɓarawo na ƙarni na 9 da reincarnate na ɗan adam, Basim Ibn Ishaq, yayin da yake zagayawa cikin babban birnin Bagadaza. Ubisoft ya yi alƙawarin cewa Mirage zai kasance mafi “kuɗi,” tare da ɗan gajeren lokacin wasa na kusan awanni 20 da ƙarin layin labari idan aka kwatanta da Valhalla.

Halayen farko daga 'yan wasa sun kasance masu inganci sosai. Samfotin yana haskaka dawowar wasan kwaikwayo na asali na Assassin's Creed stealth, tare da taswirar da aka fi mayar da hankali wanda baya mamaye 'yan wasa masu tarin gumaka. IGN ya bayyana wasan a matsayin maido da jerin abubuwan da suka samo asali a cikin mafi kyawun hanya, yayin da GameRant ya ambaci cewa Mirage yana ba da lada ga duk abin da ke da kyau da kuma hanyar "yana da hankali idan babu wanda ke raye ya ba da labari game da shi".

Koyaya, wasu masu suka sun lura cewa tsarin yaƙi na Mirage yana da sauƙi kuma ba shi da ƙima. Yaƙin ya ƙunshi harin da aka saba da shi, dodge, parry, da na yau da kullun da ake gani a wasannin mutum na uku da yawa. Itacen fasaha kuma da alama ba ta da ban sha'awa, tana mai da hankali kan haɓakawa ga abokin mikiya na jarumin da sarrafa kayayyaki maimakon gabatar da sabbin ƙwarewa masu ban sha'awa.

Duk da waɗannan ƙananan kurakuran, ra'ayoyin gabaɗaya sun nuna cewa Mirage ya ɗauki ainihin abin da ya sa jerin abubuwan Creed na Assassin suka shahara a farkon wuri. Sabon saitin sa da kuma mai da hankali kan injiniyoyi na satar jama'a suna ba da gogewa mai ban sha'awa ga magoya bayan da suka nemi komawa tushen ikon amfani da ikon amfani da sunan kamfani.

An saita Assassin's Creed Mirage a ranar 5 ga Oktoba don PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, da Windows.

Sources:

- Haɗin kai: Kris Holt - [Taken tushen]

– IGN: Nick Maillet – [Tushen Tushen]

- GameRant: Joshua Duckworth - [Taken Tushen]

- Polygon: Mike Mahardy - [Taken Tushen]

- Rock Paper Shotgun: Katharine Castle - [Tsarin tushen]