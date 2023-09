Babban Taron Dijital na Valencia 2023: Tsara Makomar Tare da Hankali na Artificial

An saita taron koli na dijital na Valencia (VDS2023) don zama babban taron da zai ba da fa'ida mai mahimmanci game da yanayin halin yanzu da na gaba na hankali na wucin gadi (AI). A matsayin fasaha mai canzawa, AI ya fito da sauri a matsayin mai ƙarfi a cikin tuki da sabbin abubuwa da sake fasalin al'amuran al'umma daban-daban, gami da jin daɗin zamantakewa, tattalin arziki, da cibiyoyi.

An shirya ta Startup Valencia, taron fasaha na kasa da kasa zai gudana a ranar 26th da 27 ga Oktoba a City of Arts and Sciences a Valencia, Spain. Zai haɗu da masana masana'antu, masu bincike, masu ƙirƙira, masana ilimi, masu saka hannun jari, da shugabannin hukumomi daga ko'ina cikin duniya. Ta hanyar jerin tattaunawa da muhawara, taron yana nufin nuna yadda AI ke zama wani ɓangare na rayuwarmu da kuma ba wa masu halarta damar fahimtar makomar aiki, ilimi, juyin halitta, da kiwon lafiya.

Taron zai ƙunshi bangarori da tattaunawa kan batutuwa daban-daban da suka shafi AI. Ɗaya daga cikin kwamiti, mai suna "Innovative AI Applications: Manufofin Majagaba don Nasarar Kasuwanci," za su sami ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun za su ba da damar yin amfani da AI don haɓaka gasa a sassan su. Wani kwamitin, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market," zai bincika damar zuba jari a cikin kasuwar AI mai ƙarfi.

Taron koli na Digital Digital na Valencia kuma zai ba da haske game da haɗin kai na fasaha da ƙirƙira, tasirin ƙirƙira, da yanayin tafiya a gaba. Zai shiga cikin yuwuwar juyin juya hali na AI a cikin goyon bayan fasaha da kuma magance mahimman la'akari da ɗabi'a da ke da alaƙa da amfani da ikon AI yayin kiyaye ƙimar ɗan adam da jin daɗin rayuwar jama'a.

Ana sa ran taron zai samu halartar sama da mutane 10,000 daga kasashe sama da 80, ciki har da masu zuba jari na kasa da kasa 400 wadanda ke da tarin kudaden da suka zarce Yuro biliyan 8. Ƙungiyoyi irin su HP, Telefónica, Banco Sabadell, da Gwamnatin Spain sun goyi bayan taron, taron zai zama dandalin farawa don haɗawa da masu zuba jari da masu haɗin gwiwa.

Ci gaban taron koli na dijital na Valencia ya kasance mai ban mamaki, tare da karuwar masu halarta na 1,500% tun lokacin da aka kafa shi a cikin 2018. Wannan ci gaban ya ƙarfafa yanayin yanayin Valencian a matsayin na uku mafi girma a Spain dangane da girman zuba jari, tare da farawa na 1,200 da fiye da haka. Yuro miliyan 700 da aka saka a cikin 'yan shekarun nan.

Farawa Valencia, wanda ya shirya taron, ƙungiya ce mai zaman kanta da aka sadaukar don haɓakawa da wakiltar fasahar Valencian da tsarin ƙirar ƙira. Ya tattara sama da abokan tarayya 350 kuma yana jin daɗin tallafi daga manyan abokan tarayya kamar Google, HP, Banco Sabadell, da Telefónica, da sauransu.

Taron koli na dijital na Valencia 2023 ya yi alƙawarin zama abin da zai canza wasa, tare da haɗa shugabannin masana'antu da masu hangen nesa don bincika fa'idar yuwuwar haƙƙin ɗan adam da tasirinsa ga al'umma. An saita shi don tsara makomar AI da haɗin kai cikin sassa daban-daban na shekaru masu zuwa.

Sources:

- Taron Dijital na Valencia (VDS2023)

– Farawa Valencia