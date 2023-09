Sabuntawar Apple's watchOS 10 yana Gabatar da Abubuwa masu ban sha'awa don Apple Watch Series 9

By

Apple ya sanar da cewa watchOS 10, sabon sabuntawa don smartwatch, zai kasance don saukewa a ranar 18 ga Satumba. Wannan sabuntawa yana kawo sauye-sauye masu mahimmanci ga kallon agogon kuma yana gabatar da sabbin abubuwa waɗanda ke haɓaka ƙwarewar mai amfani.

Ɗayan maɓalli na ƙari a cikin watchOS 10 shine gabatarwar widget din, wanda Apple ke kira kallo. Masu amfani yanzu za su iya zazzagewa kuma su keɓance waɗannan widget din, suna sauƙaƙa samun damar bayanai cikin sauri. Hakanan agogon yana samun widget ɗin Smart Stack, wanda ke ƙarfafa shi ta hanyar koyan na'ura, wanda ke yin tsinkaya da kuma nuna mafi dacewa widget din ga masu amfani a tsawon yini.

Bugu da ƙari kuma, watchOS 10 yana kawo haɓakawa ga aikin Siri akan Apple Watch Series 9. Yanzu za a sarrafa umarnin Siri akan na'urar, tabbatar da mafi kyawun sirri da kuma baiwa masu amfani damar yin tambayoyin da suka danganci lafiyar mutum da bayanan dacewa daga aikace-aikacen Lafiya.

Sabuntawa kuma ya haɗa da sabon guntu na ultra wideband (UWB) na ƙarni na biyu, wanda zai iya gano lokacin da HomePod ke kusa. Lokacin da mai amfani ya zo tsakanin mita huɗu na HomePod tare da UWB, agogon yana ƙaddamar da fasalin Wasan Yanzu ta atomatik, yana bawa masu amfani damar sarrafa HomePod ko karɓar shawarwari daga Smart Stack.

Apple ya kuma inganta fasalin damar shiga cikin watchOS 10. Masu amfani yanzu za su iya danna yatsunsu sau biyu a hannu ɗaya da agogon don aiwatar da ayyuka daban-daban, kamar amsa kira ko samun dama ga Smart Stack widget.

Dangane da mahallin mai amfani, an sake fasalin grid app. Maimakon grid ɗin zuma na baya, ƙa'idodin yanzu ana nuna su azaman ƙananan gumakan madauwari waɗanda ke gungurawa a tsaye, suna sauƙaƙa ganowa da samun damar aikace-aikacen da ake so. Bugu da ƙari, an canza aikin maɓallin maɓallin gefe; Latsa guda ɗaya yanzu yana ɗaukar masu amfani zuwa cibiyar kulawa, yayin da latsa biyu ke kawo Apple Wallet don biyan NFC.

WatchOS 10 yana ba da ƙarin ƙwarewa da ƙwarewar mai amfani, yana sa Apple Watch ya ji kamar ƙaramin iPhone. Tare da widget din da za'a iya daidaita su, ingantattun damar Siri, da kuma haɓaka abubuwan samun dama, Apple yana tabbatar da cewa smartwatch ɗin sa ya kasance kayan aiki mai mahimmanci ga masu amfani a rayuwarsu ta yau da kullun.

