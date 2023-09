Apple TV Plus Yana ɗaukar Godzilla tare da Sarki: Gadon Dodanni Trailer

By

Apple TV Plus yana ci gaba da ɗimbin nunin nunin faifai tare da halartan farko na tirela na farko na Monarch: Legacy of Monsters. Jerin yana nuna alamar tugguwar Apple zuwa duniyar Godzilla, yana alƙawarin isar da ingantaccen ingantaccen tsarin talabijin na mashahurin dodo.

Monarch: Legacy of Monsters an saita a cikin Lionsgate's MonsterVerse, wanda ya fara da 2014 Godzilla sake yi kuma ya haɗa da fina-finai kamar Kong: Tsibirin Skull, Godzilla: Sarkin Dodanni, da Godzilla vs. Kong. Kafin kyautar ta dawo gidan wasan kwaikwayo a shekara mai zuwa, jerin shirye-shiryen TV na nufin cike wasu gibi a cikin tarihin Godzilla.

Labarin ya biyo bayan hafsan Sojoji Lee Shaw, wanda Wyatt Russell ya zana a zamaninsa da kuma Kurt Russell (mahaifin Wyatt) a matsayin tsohon siga. Lee yana aiki tare da ƙungiyar dodo ta Monarch kuma daga baya yayi ƙoƙarin faɗakar da duniya game da haɗarin da ya gani. Tare da Lee, wani ɗan'uwa da 'yar'uwa sun tona asirin game da Sarki, suna ƙara wani abin ban sha'awa ga makircin.

Duk da yake ba a bayyana bayanai da yawa game da shirin wasan kwaikwayon ba, tirelar tabbas tana burgewa ta fuskar gani da ma'auni. Sarrafa: Legacy of Monsters ya bayyana yana daidai da girman fina-finan MonsterVerse, yana nuna dodanni masu ban sha'awa, abubuwan ban sha'awa, da kuma kusancin Godzilla.

Apple a fili ya keɓe wani kuɗi don kawo wannan jerin almara zuwa rayuwa. Ƙimar samarwa da ke nunawa tana nuna sadaukar da kai don yin adalci ga ƙaunataccen ikon ikon mallakar ikon mallakar Godzilla. Duk da yake koyaushe akwai damar jin kunya, dangane da abin da muka gani zuwa yanzu, yana da yuwuwar zama ɗayan mafi kyawun shirye-shiryen TV na 2023.

Monarch: Legacy of Monsters an saita don farawa a ranar 17 ga Nuwamba akan Apple TV Plus.

Sources:

- Labarin Tushen: "Apple TV Plus Yana ɗaukar Godzilla tare da Sarauta: Gadon Dodanni Trailer" (ba a bayar da URL ba)