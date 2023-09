An ba da rahoton Apple yana Canja zuwa tashar Cajin USB-C don iPhone 15

By

An saita Apple don canza yadda samfuransa na gaba na iPhones ke caji, tare da rahotannin da ke nuna cewa iPhone 15 mai zuwa zai ƙunshi tashar caji na USB-C maimakon tashar Walƙiya da aka yi amfani da ita a samfuran da suka gabata. Wannan canjin zai shafi duk samfuran iPhone 15. An riga an yi amfani da tashar USB-C a cikin wasu na'urorin Apple kamar MacBooks da iPads, da kuma a cikin samfuran fasaha daga wasu kamfanoni daban-daban.

Wannan mataki na Apple ya yi daidai da dokar da Majalisar Tarayyar Turai ta amince da ita, wadda ta tanadi amfani da tashar caji ta USB-C a dukkan wayoyin hannu, kwamfutar hannu, da kyamarori da ake sayarwa a cikin EU. Kamfanoni za su buƙaci cika wannan buƙatu a ƙarshen 2024. Hakanan kwamfyutocin za su kasance ƙarƙashin buƙatun USB-C a cikin EU nan da 2026.

Ana sa ran Apple zai gabatar da iPhone 15 a taronsa na "Wonderlust" a ranar 12 ga Satumba. IPhones sun ci gaba da yin lissafin wani muhimmin kaso na jimlar tallace-tallacen Apple, inda suka samar da dala biliyan 156.78 a cikin kashi uku na farko na kasafin kudi na 2023. Duk da haka, wannan raguwa ne. na kusan 3.7% idan aka kwatanta da lokaci guda a cikin 2022.

Bangaren iPhone na tallace-tallacen yanar gizo na Apple a cikin kwata na uku na 2023 ya kasance dala biliyan 39.67, raguwar 2.4% idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Apple's CFO, Lucas Maestri, ya bayyana kyakkyawan fata ga kwata na huɗu, yana tsammanin ingantaccen aiki a cikin sassan iPhone da Sabis. A taron mai zuwa, Apple na iya gabatar da jerin na tara na Apple Watch.

