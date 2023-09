Gidan Yanar Gizon Gidan Yanar Gizon Yana Ci Gaban Katin IPhone 15

Gidan yanar gizo na Apple Store ya tafi na dan lokaci a safiyar Talata, sa'o'i kadan kafin kaddamar da iPhone 15 da ake jira sosai. Shafin saukar da shi ya nuna sakon da ke nuna cewa gidan yanar gizon yana ci gaba da sabuntawa kuma ya bukaci masu ziyara su duba nan ba da jimawa ba. An nuna tambarin Apple mai launin shuɗi da launin toka, wanda kuma ke da alaƙa da taron ƙaddamar da iPhone 15, tare da hanyar haɗin yanar gizo zuwa raye-raye.

Shugaban Kamfanin Apple Tim Cook na shirin kaddamar da sabon sigar samfurin kamfanin da karfe 1 na rana agogon Najeriya da Nijar daga gidan wasan kwaikwayo Steve Jobs na Apple Park. Har yanzu ba a sani ba ko hadarin gidan yanar gizon ya kasance sakamakon tsananin sha'awar iPhone 15 ko kuma idan Apple yana yin canje-canje a kasuwar sa ta kan layi.

Ana sa ran za a fitar da iPhone 15 a ranar 22 ga Satumba, tare da samfura uku da ake samu a farashin farashi daban-daban. Daidaitaccen sigar za ta fara a $799, yayin da zaɓin Pro Max za a saka farashi a $1,099. Ɗayan sanannen canji a cikin iPhone 15 shine ɗaukar madaidaicin tashar caji na USB-C, kamar yadda Tarayyar Turai ta umarta. Wannan motsi yana nuna alamar tashi daga tashar cajin walƙiya ta Apple.

Jita-jita da ke kewaye da iPhone 15 sun haɗa da gabatar da "Maɓallin Aiki," wanda zai ba masu amfani damar shiga cikin sauri zuwa ayyuka da saitunan daban-daban ba tare da buɗe na'urar ba ko kewaya ta aikace-aikace. Duk da yake cikakkun bayanai ba su da yawa, masana sun yi imanin wannan maɓallin na iya bambanta iPhone 15 Pro daga samfuran da suka gabata.

Apple yawanci yana gabatar da sabon samfura a cikin bazara, kuma an saki iPhone 14 a watan Satumbar bara. Hannun jarin kamfanin, wanda a baya-bayan nan ya kai dalar Amurka tiriliyan 3 a kasuwannin duniya, ya dan samu raguwa a kasuwar safiya a ranar Talata.

