Apple ya sanar da iPhone 15 da Apple Watch a Taron Kaddamar da Shekara-shekara

Apple ya gudanar da taron kaddamar da iPhone na shekara-shekara a Apple Park da ke Cupertino, California, inda ya gabatar da iPhone 15 da iPhone 15 Plus da ake jira sosai. Taron ya kuma nuna sabon Apple Watch, wanda aka yi da 95% titanium.

Ɗayan sanannen canji a jeri na samfuran Apple shine ƙaura daga fata azaman abu. Kamfanin ya gabatar da sabbin makada da launuka masu yawa dangane da fiber da filastik, suna nuna himmarsu ta amfani da kayan da aka sake sarrafa su. Wannan yunƙurin yana nuna alamar tashi daga ainihin ƙaddamar da Apple Watch a cikin 2014, wanda ya jaddada salon salo da kayan alatu kamar fata.

IPhone 15 da iPhone 15 Plus yanzu suna da Tsibirin Dynamic, fasalin da aka gabatar a cikin iPhone 14 Plus na baya. Wannan fasahar nuni mai ƙarfi tana samuwa akan duka mafi girma- da ƙananan ƙira na iPhone 15.

An bayyana iPhone 15 a cikin wani bidiyo na samfoti, yana nuna sabbin launukansa: ruwan hoda da aka soke, rawaya, kore, shudi, da baki. Tim Cook, Shugaban Kamfanin Apple, ya gabatar da sabon ƙari ga jeri na iPhone.

Dangane da farashi, Apple Watch Ultra 2 za a saka shi a $799, Series 9 a $399, da ƙarni na biyu SE akan $249.

Apple kuma yana canza makada don Apple Watch. Tare da mai da hankali kan dorewar muhalli, kamfanin ya gabatar da sabbin saƙa masu kyau waɗanda ba su da fata 100%. Apple ya yi haɗin gwiwa tare da tambarin alatu Hermès akan sabbin makada huɗu kuma ya sanar da haɗin gwiwar ƙungiyar tare da alamar kayan wasanni Nike.

Babban abin da ke cikin sabon Apple Watch Ultra 2 shine guntuwar S9, wanda ke ba da damar gano madaidaicin ta hanyar gine-ginen ultra-wideband na ƙarni na biyu. Yana ɗaukar sabon nuni mai ikon 3,000 nits, 72 hours na rayuwar baturi, da 95% sake sarrafa titanium.

An kuma ba da haske kan ayyukan muhalli na Apple yayin taron. Tsohuwar mai kula da Hukumar Kare Muhalli kuma shugabar kamfanin Apple Lisa Jackson, ta tattauna da jajircewar kamfanin na tsaftace makamashi da rage hayaki a cikin sarkar sa.

A cikin faifan bidiyo game da ayyukan muhalli na Apple, 'yar wasan kwaikwayo Octavia Spencer ta fito ta fito a matsayin "Uwar Halitta," tare da Tim Cook da Lisa Jackson.

Hankalin da Apple ya mayar da hankali kan basirar wucin gadi ya bayyana tare da gabatar da "injin jijiyoyi," mai haɓaka AI wanda aka saka a cikin kwakwalwan kwamfuta. Wannan fasaha tana haɓaka ƙarfin koyan na'ura yayin inganta amfani da wutar lantarki, ta ware Apple baya ga masu fafatawa kamar OpenAI da Google.

An kuma sanar da sabbin abubuwa na Apple Watch, ciki har da Double Tap, wanda ke ba masu amfani damar yin hulɗa da na'urar ta amfani da yatsansu da babban yatsa ba tare da taɓa allon ba. Hakanan an inganta fasalin “Find My iPhone” na Watch don samar da ingantaccen bayanin wurin.

Gabaɗaya, taron ƙaddamar da Apple na shekara-shekara ya baje kolin sabbin sabbin abubuwa a cikin wayowin komai da ruwan ka da smartwatches, wanda ke nuna himmar kamfanin don dorewa, AI, da ƙwarewar mai amfani.

