Apple ya Bayyana Haɓakawa masu ban sha'awa da Ƙaruwa mai yuwuwar farashi don iPhone 15 Pro da Pro Max

An saita Apple don bayyana sabbin jeri na samfuransa a taron "Wonderlust" mai zuwa, wanda ke nuna iPhone 15 Pro da iPhone 15 Pro Max da ake tsammani. Tare da waɗannan sabbin wayoyin hannu, masu siye za su iya tsammanin ganin Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, sabon AirPods Pro, da ƙari. Koyaya, canje-canjen da Apple ke da shi na sabbin ƙirar iPhone ne suka ɗauki hankalin kowa, musamman yuwuwar hauhawar farashin.

Ofaya daga cikin manyan dalilan hauhawar farashin iPhone 15 Pro da Pro Max shine gabatarwar haɓakawa masu kayatarwa. Apple yana da kyawawan tsare-tsare don jeri na iPhone 15, gami da sauyawa daga walƙiya zuwa USB-C, tallafi don caji mara waya ta Qi 2, maɓallin bebe mai shirye-shirye tare da maɓallin Aiki akan samfuran Pro, a tsakanin sauran fasalulluka.

Wani rahoto na kwanan nan daga Digitimes ya nuna cewa jerin iPhone 15 Pro na iya ganin haɓakar farashi mai mahimmanci saboda manyan haɓakawa guda biyu. Da fari dai, Apple yana la'akari da sauyi daga bakin karfe zuwa titanium chassis, wanda zai iya haɓaka farashin samarwa. Abu na biyu, ƙirar Pro Max na iya keɓance haɓakar haɓakar ruwan tabarau na periscope, yana ba da damar zuƙowa na gani na 5-6x, tare da wasu kafofin yin hasashen ko da ikon zuƙowa na gani na 10x.

Dangane da farashi, iPhone 15 Pro da Pro Max na iya zama samfuran iPhone mafi tsada har yau. Ƙarin sabon kyamarar zuƙowa na gani na iya yuwuwar ƙara farashin Pro Max da $200. A cewar Forbes, faduwar farashin da aka ƙera don jeri na iPhone 15 shine kamar haka: iPhone 15 farawa daga $ 799, iPhone 15 Plus yana farawa daga $ 899, iPhone 15 Pro yana farawa daga $ 1,099, da iPhone 15 Pro Max farawa daga $ 1,299.

An yi imanin shawarar Apple na aiwatar da waɗannan sauye-sauyen mataki ne mai mahimmanci don daidaita buƙatu a cikin samfuran iPhone ɗin sa. A cikin sake zagayowar da ta gabata, samfuran Pro da Pro Max sun fitar da daidaitattun samfuran iPhone da Plus saboda ɗan ƙaramin bambanci. Ta hanyar haɓaka tazarar farashi tsakanin samfuran Pro da waɗanda ba na Pro ba, Apple yana da niyyar daidaita buƙatu da tallafawa sarkar samar da kayayyaki. Sakamakon haka, iPhone 15 Pro zai kashe kusan $ 300 fiye da daidaitaccen iPhone 15, yayin da iPhone 15 Pro Max zai kashe kusan $ 400 fiye da iPhone 14 Plus.

Waɗannan bambance-bambancen farashin na iya sa masu haɓaka haɓaka suyi tunani sau biyu, amma Apple yana neman haɓaka matsakaicin farashin siyar da shi don rage faɗuwar gabaɗayan kasuwar wayoyin hannu. Ya rage a gani ko haɓakawa da haɓakar farashin sun dace kuma ko masu siye za su ɗauki sabbin iPhones sun cancanci saka hannun jari. An shirya bikin Apple Event a ranar 12 ga Satumba.

