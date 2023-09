DYNAMIC ISLAND DA KYAMAR KYAUTATA 48 ANA SARAN A CIKIN IPHONE 15 DA PHONE 15 PLUS

By

A cewar rahotanni, Apple na shirin gabatar da wasu manyan fasalulluka na iPhone 14 Pro zuwa samfuran iPhone 15 da iPhone 15 Plus mai zuwa. Waɗannan fasalulluka sun haɗa da tsarin kyamarar gaba na Tsibirin Dynamic da kyamarar baya 48MP.

Tsibirin Dynamic yanki ne mai siffar kwaya wanda ke dauke da kyamarar gaba da na'urori masu auna ID na Face. An ce ya kasance ƙarami fiye da darajar yanzu da aka samu akan ƙirar iPhone, yana ba masu amfani da ƙarin sararin allo. An fara gabatar da wannan fasalin tare da iPhone 14 Pro da iPhone 14 Pro Max.

Tare da Tsibirin Dynamic, ana sa ran iPhone 15 da iPhone 15 Plus su sami haɓakawa zuwa kyamarar baya. Kyamara ta baya 48MP za ta ba da ingantacciyar ɗaukar hoto mai ƙarancin haske da cikakkun bayanai a cikin hotuna, wanda ya zarce kyamarar baya na 12MP na yanzu akan ƙirar iPhone data kasance.

Baya ga waɗannan haɓakawar kyamara, iPhone 15 da iPhone 15 Plus ana tsammanin za su ƙunshi guntu A16 Bionic mai sauri. Koyaya, rahotanni sun nuna cewa Apple zai adana sabon A17 Bionic processor don iPhone 15 Pro da iPhone 15 Pro Max. Hakanan ana tsammanin samfuran iPhone 15 ba na Pro ba za su haɗa da nunin ProMotion, babban allo mai sabuntawa wanda ke haɓaka gungurawa da raye-raye.

Gabaɗaya, an saita iPhone 15 da iPhone 15 Plus don zama manyan haɓakawa akan samfuran iPhone na yanzu. Tare da ingantaccen aiki, kyamarori, da fasali, waɗannan sabbin samfuran za su ba masu amfani haɓaka ƙwarewar wayar hannu. Ana rade-radin cewa iPhone 15 da iPhone 15 Plus za su fara siyarwa a ranar 22 ga Satumba.

Sources:

- Mark Gurman na Bloomberg