An saita Apple don Sanar da Sabbin Samfuran iPhone a Maɓallin "Wonderlust".

Apple yana shirin buɗe sabon jeri na iPhones yayin taron babban abin da ake jira na "Wonderlust". An shirya gudanar da taron a ranar Talata da karfe 10 na safe PT, kuma masu sha'awar Apple a duniya za su iya kallon sanarwar kai tsaye.

Dangane da jita-jita, ana tsammanin giant ɗin fasahar zai gabatar da sabbin samfuran iPhone guda huɗu: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, da iPhone 15 Pro Max. Musamman ma, akwai hasashe cewa samfuran "Pro" na iya ƙunshi firam ɗin titanium maimakon bakin karfe. Wannan canjin na iya haifar da na'urori masu sauƙi da yuwuwar ƙarar bezels allo, yana bawa masu amfani damar gogewar iPhone na gani.

Bugu da ƙari, an saita Apple don bin ƙa'idodin EU ta hanyar maye gurbin tashar ta walƙiya ta mallaka tare da tashar USB-C da aka fi amfani da ita. Ya rage a ga yadda Apple zai gabatar da wannan canji da kuma yadda abokan ciniki za su amsa canjin.

Baya ga jeri na iPhone, Apple kuma na iya buɗe sabon juzu'i na mashahurin Apple Watch. Kamfanin yawanci yana sabunta na'urar sa mai sawa kowace shekara, kodayake cikakkun bayanai game da sabon Apple Watch ba su da yawa a wannan lokacin.

Babban taron na iya ba da dandamali ga Apple don taƙaice tattaunawa game da Vision Pro mai zuwa, na'urar kai ta zahiri (VR) da ake tsammanin za ta fito a shekara mai zuwa.

Don kallon raye-rayen taron, masu kallo za su iya saurare kai tsaye a wannan shafin yayin da Apple zai rika yawo taron a YouTube. Masu amfani da Apple TV za su iya shiga app ɗin TV kuma su kewaya zuwa sashin "Apple Special Event" don yaɗa taron kai tsaye ko sake duba abubuwan da suka faru a baya. Bugu da ƙari, waɗanda ba tare da Apple TV ba ko waɗanda suka fi son yin amfani da YouTube suna iya ɗaukar taron ta hanyar sashin Abubuwan Abubuwan Apple akan gidan yanar gizon Apple. Wannan ciyarwar bidiyo ta dace da duk manyan masu bincike, gami da Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, da Google Chrome.

