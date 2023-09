Andrew Flintoff Ya Koma Cricket Bayan Babban Hatsarin Gear

By

Andrew Flintoff, tsohon dan wasan cricketer kuma mai gabatarwa a kan Top Gear, ya sake dawowa wasan cricket bayan ya samu raunuka a wani babban hatsarin da ya faru yayin daukar fim din. Hatsarin ya afku ne a filin jirgin sama na Dunsfold Park da ke Surrey, inda Flintoff ke tuka Motar Moorgan Super 3 mai kafa uku a 130mph. Ya samu rauni a fuska da karyewar hakarkarinsa amma daga nan ya murmure.

Flintoff, wanda ya yi ritaya daga wasan kurket a shekara ta 2009, yanzu yana aiki a matsayin mai ba da shawara ba tare da biyan kuɗi ba tare da ƙungiyar maza ta Ingila yayin wasansu na ranar-ɗaya ta ƙasa da ƙasa da New Zealand. An gan shi yana jagorantar atisayen fage a shirye-shiryen wasan farko a Lambunan Sophia na Cardiff. An ga tabo a fuskarsa da tef a hancinsa.

Shigar Flintoff tare da Top Gear ya zo ƙarshe, tare da shawararsa na barin sakamakon hatsarin. Wannan dai ba shi ne karon farko da ya yi hatsarin a wannan wasan ba, domin a baya ya yi karo da wata rumfa ta kasuwa inda ya fado daga kan hanyarsa ta gudu. BBC ta dakatar da daukar fim din na dan wani lokaci kuma za ta gudanar da nazarin lafiya da tsaro.

Da yake magana game da hadarin, wata majiya da ke kusa da Flintoff ta bayyana cewa lamarin ya shafe shi a hankali da kuma ta jiki. Tsohuwar mai gabatar da shirye-shiryen Top Gear, Angela Rippon, ta nuna juyayinta, inda ta bayyana cewa masu gabatar da shirye-shiryen ba kwararrun direbobi ba ne, kuma galibi ana neman su yi ayyuka masu wahala.

Duk da rashin shiga tawagar da za a yi gasar cin kofin duniya da za a yi a Indiya, komawar Flintoff wasan kurket wani ci gaba ne mai kyau ga magoya baya da kuma wasanni. Kwarewar sa da gwanintarsa ​​babu shakka za su amfanar da tawagar Ingila yayin wasansu da New Zealand.

Sources:

– Philip Brown/Popperfoto ta Hotunan Getty

- Zamani

– The Sun