Ƙungiyar Ƙungiyoyin Masu Canje-canje na Ofishin Jakadancin Najeriya na roko don cin gashin kansa na dijital

By

Kungiyar masu canjin canji ta Najeriya ABCON ta yi kira ga babban bankin Najeriya (CBN) da ya bai wa Bureaux De Change (BDCs) cin gashin kai na dijital don samun daidaiton farashin canji. Shugaban ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, ya fitar da wani rahoto inda ya bukaci babban bankin da ya bayar da wata amincewar amincewa ga BDCs da su koma gaba daya zuwa ayyukan dijital.

Ba da ikon cin gashin kai na dijital ga BDCs ana tsammanin zai kawo daidaituwar farashin musaya, da rage sauye-sauyen kasuwa, da haɓaka haɓakar tattalin arziki. ABCON tana da tarihin samun daidaituwar farashi a baya, ciki har da 2006, 2009, da kuma daga 2018 zuwa 2020, kafin barkewar cutar ta Covid-19.

A cewar Dokta Gwadabe, ba wa masu aiki damar cin gashin kansu na dijital zai sauƙaƙa gano ƙimar kasuwa na gaskiya, da ba da damar aiwatar da daidaiton manufofin gwamnatin tarayya na canjin kuɗin waje, da kuma tallafawa ingantaccen sa ido kan ma'amalar BDC don biyan ka'idoji da ka'idoji.

ABCON ya kasance mai himma wajen rungumar fasaha kuma ya sanya hannun jari mai mahimmanci a cikin bincike na IT, haɓakawa, da aiwatar da hanyoyin dijital daban-daban tun daga 2016. Masu aiki na BDC yanzu suna da tsarin kula da ma'amala a wurin, sanye take da kayan ofis na IT da haɗin Intanet. Suna yin rikodin ma'amalolin su akan Sabis na Yanar Gizo na Amazon (AWS) akan layi a cikin ainihin lokaci kuma suna fitar da rahotannin yau da kullun don ƙaddamarwa. Bugu da ƙari, masu aiki sun haɗa kai tare da tsarin daidaitawa tsakanin bankunan Najeriya (NIBSS) da kuma dandamali na tabbatar da lambar tabbatarwa ta banki (BVN).

Waɗannan gyare-gyare na dijital ba kawai suna haɓaka ingantaccen aiki ba har ma suna ba da gudummawa ga ci gaba gaba ɗaya da sabunta sashin BDC. Bukatar ABCON na samun yancin kai na dijital ya yi dai-dai da sauye-sauyen da CBN ke shirin yi na BDCs, yana mai jaddada bukatar bin ci gaban fasaha.

Sources:

– Rahoton ABCON

– Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria