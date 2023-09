Shirya don ƙaddamar da iPhone 15!

By

Bikin iPhone 15 yana kusa da kusurwa kuma ana gayyace ku da gaisuwa! Wannan lokaci ne na shekara kuma lokacin da Apple ya ba da sanarwar sabbin jeri na iPhones, kuma a wannan shekara shine iPhone 15. Taron, mai suna "Wonderlust", an shirya shi ne a ranar Talata 12 ga Satumba, 2023, da karfe 10:00 na safe (PST). An saita ranar pre-oda don Juma'a, Satumba 15, 2023, a 05:00 AM (PDT), kuma ranar ƙaddamar da hukuma ita ce Juma'a, Satumba 22, 2023.

A cewar majiyoyi da yawa, akwai jita-jita cewa samar da iPhone 15 na iya canzawa daga China zuwa Indiya. Duk da yake ba a tabbatar da hakan ba, mutane da yawa suna farin ciki game da yuwuwar canjin wurin tafiye-tafiye don ƙaddamarwa. Ko muna zuwa daga China ko Indiya, yana da mahimmanci a shirya fasfo ɗinmu kuma mu tabbatar muna da duk takaddun balaguro da hanyoyin tafiya.

Idan aka waiwayi nasarar da aka samu na IPhone 14 USA Pre-Order Thread, tare da posts sama da 25,000, ra'ayoyi miliyan 1, da jimlar kuri'u 1,500, a bayyane yake cewa farin cikin sabbin iPhones bai dace ba. Shin za mu iya karya wani rikodin a wannan shekara? Lokaci ne kawai zai nuna.

Yayin da ƙaddamarwa ke gabatowa, bin umarninmu ya zama mahimmanci. Da zarar umarni ya fara motsawa zuwa matakin "Shirya don jigilar kaya", za mu iya tsammanin ganin motsi a karshen mako. Wannan shine lokacin da zamu iya fara bin fakitinmu ta amfani da lambar bin diddigin da aka bayar. UPS yana ɗaya daga cikin dillalan jigilar kayayyaki na Apple, kuma gidan yanar gizon su yana ba mu damar bin diddigin abubuwan jigilar mu na iPhone. Yana da mahimmanci a sami daftarin mu tare da lambar serial, wanda za'a iya samu akan gidan yanar gizon Apple.

Ɗaya daga cikin abubuwan da aka fi tsammani a lokacin jigilar kaya shine "Scan na Shigo" a Louisville, Kentucky. Wannan sikanin yana nuna cewa jigilar kayayyaki ta share hanyoyin shigo da kaya a cikin ƙasa mai karɓa kuma yana ba da garantin cewa iPhone ɗin zai zo washegari. Wannan shine mataki na ƙarshe kafin mu sami hannayenmu akan sabbin iPhones.

Don haka, shirya don ƙaddamar da iPhone 15! Tabbatar fasfo ɗin ku na zamani, bin odar ku, kuma ku shirya don maraba da sabon ƙari ga dangin Apple.

