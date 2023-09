An Gano Tsarin Tsarin Itace Mafi Dadewa A Kasar Zambiya

Masana ilimin kimiya na kayan tarihi sun yi wani bincike mai zurfi a wurin da ake tunkaho da tarihi na Kalambo Falls a kasar Zambiya. Sun gano mafi dadewa na katako da aka taɓa samu, wanda ya kasance kusan shekaru rabin miliyan. Tsarin da aka kiyaye da kyau yana ba da haske a kan ci gaban iyawar kakanninmu na dā. Sakamakon binciken ya nuna cewa sun sami ci gaba a fannin fasaha fiye da yadda aka yi imani da su a baya.

An gano tsarin katako a Kalambo Falls, wanda ke kusa da kan iyaka da Tanzaniya. An kiyasta ya kasance aƙalla shekaru 476,000, wanda ya riga ya fara juyin halittar Homo sapiens. Itacen yana nuna alamomin da aka yanke da ke nuna cewa an yi amfani da kayan aikin dutse don haɗa manyan katako guda biyu tare. An yi imani da tsarin ya yi aiki a matsayin dandamali, tafiya, ko matsuguni masu tasowa, wanda aka tsara don kiyaye kakanninmu a sama da ruwa.

Baya ga tsarin katako, an kuma gano tarin kayan aikin katako da suka hada da tsinke da sandar tono a wurin. Duk da yake an riga an san cewa ’yan Adam na farko suna amfani da itace a wannan lokacin, yawanci don iyakacin dalilai kamar farauta ko farauta.

Jagoran binciken, Larry Barham daga Jami'ar Liverpool, ya bayyana cewa gano tsarin shine "ganowar dama" da aka yi a lokacin da aka tono a cikin 2019. Bayanan da aka yi a baya na tsarin katako mafi dadewa wanda ya kasance kimanin shekaru 9,000, wanda ya sanya wannan binciken. manya manya.

Kiyaye tsohon itace ƙalubale ne saboda yanayinsa na ruɓe da barin ƙaramar alama ga tarihin tarihi. Duk da haka, an yi imanin cewa yawan ruwan da aka yi a Kalambo Falls ya taimaka wajen kiyaye tsarin na musamman tsawon shekaru aru-aru.

Masu binciken sun iya tantance daidai shekarun tsarin katako ta amfani da sabuwar hanyar saduwa da ake kira luminescence dating. Ta hanyar auna lokacin ƙarshe na ma'adinan da aka fallasa ga hasken rana, sun gano cewa tsarin yana da aƙalla shekaru 476,000.

Wannan binciken yana ba da haske mai mahimmanci game da iyawa da ci gaban fasaha na kakanninmu na dā. Hakanan yana nuni da cewa mutanen farko sun mallaki tunani da basirar da suka wajaba don gina hadaddun gine-ginen katako tun kafin bayyanar Homo sapiens.

Sources:

– Jaridar yanayi