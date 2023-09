Masana Archaeologists Sun Gano Tsofaffin Tsarin Itace, Suna Nunawa Magabatan Cigaba

By

Masu binciken kayan tarihi sun yi wani bincike na ban mamaki a Zambiya, inda suka gano wani katako mafi dadewa da aka taba samu. Tsarin, wanda aka yi imani dandali ne, hanyar tafiya, ko tashe-tashen hankula, ya kasance aƙalla shekaru 476,000, tun kafin juyin halittar Homo sapiens. Wannan binciken ya nuna cewa mai yiwuwa kakanninmu sun ci gaba fiye da yadda ake tunani a baya.

An gano tsarin katako mai kyau a Kalambo Falls, kusa da kan iyaka da Tanzaniya. Alamun yanke kan itacen sun nuna cewa an yi amfani da kayan aikin dutse don haɗa manyan katako guda biyu tare. Baya ga tsarin, an kuma gano tarin kayan aikin katako da suka hada da igiya da sandar tono a wurin.

Rikodin da ya gabata na tsarin katako mafi tsufa ya kasance kusan shekaru 9,000. Ganowar a Kalambo Falls ana ɗaukarsa a matsayin "ganowar dama" da aka yi a cikin 2019 yayin da ake haƙawa a wurin. An kiyaye tsarin saboda yawan ruwa a faɗuwar ruwa. Itace tsohuwar tana son rube kuma tana barin wani abu kaɗan, yana sa irin waɗannan binciken ba su da yawa.

Masu binciken sun yi amfani da sabuwar hanyar da ake kira luminescence dating don tantance shekarun tsarin daidai. Wannan hanya tana auna lokacin ƙarshe na ma'adanai da aka fallasa zuwa hasken rana. Sakamakon ya nuna cewa tsarin katako ya girme fiye da tunanin farko, wanda ya kasance aƙalla shekaru 476,000.

Wannan binciken ya kalubalanci ra'ayin cewa kakanninmu makiyaya ne, saboda tsarin ya zama kamar zama na dindindin kusa da magudanar ruwa, wanda ke ba da tushen ruwa akai-akai. Binciken ya kuma nuna matakin tunani da kuma yiwuwar amfani da harshe, kamar yadda kakanninmu suka yi amfani da hankali, tunaninsu, da basirarsu don ƙirƙirar wani abu da bai wanzu ba.

Nazarin wannan tsari na katako ya canza yadda masu binciken kayan tarihi suka yi tunani game da danginmu na da, sun fahimci ikon su na canza yanayinsu da inganta rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan binciken yana nuna iyawar fahimi na kakanninmu dangane da tsarawa da hangen ƙarshen samfurin.

Ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ko tsarin ya kasance mazaunin dindindin ko a'a. Binciken da aka yi a Kalambo Falls yana ba da haske mai mahimmanci game da ci gaban yanayin kakanninmu da kuma yadda suke iya daidaitawa da kewaye.

