Masana kimiyyar kasar Sin sun yi nasarar girma kodan da aka yi wa ɗan adam a cikin embryos na Alade

Masana kimiyyar kasar Sin sun samu gagarumin ci gaba ta hanyar samun nasarar noman kodar da ke dauke da kwayoyin halittar dan adam a cikin mahaifar alade, wanda zai iya taimakawa wajen magance karancin gabobi don dasawa. Binciken, wanda aka buga a mujallar Cell Stem Cell, ya nuna nasarar nasarar farko na haɓaka gabobin ɗan adam a cikin aladu. An zabi kodin a matsayin abin da aka fi mayar da hankali kan binciken saboda matakin farko da suka samu da kuma yawan amfani da su wajen dashen dan Adam.

Ƙoƙarin da aka yi na haɓaka gabobin ɗan adam a cikin aladu ya ci nasara a baya, amma wannan sabuwar hanyar za ta iya kawo sauyi ga aikin injiniyan kwayoyin halitta. Tawagar daga Cibiyar Nazarin Biomedicine da Lafiya ta Guangzhou ta yi amfani da gyaran kwayoyin halittar CRISPR don share kwayoyin halitta guda biyu da suka wajaba don samuwar koda a cikin embryos alade. Daga nan sai suka gabatar da sel masu ƙarfi na ɗan adam, masu iya haɓakawa zuwa kowane nau'in tantanin halitta, cikin embryos. Wadannan kwayoyin halittar dan adam a dabi'a sun cika "albaki" da aka halitta a cikin embryos alade.

Bayan girma embryos tare da ɗan adam da ƙwayoyin alade a cikin bututun gwaji, an tura su zuwa ga iyaye mata. An gano embryo biyar suna da kodan da ke aiki kullum, tare da kashi 50 zuwa 60 cikin XNUMX na ƙwayoyin jikin mutum. Wannan ci gaban yana haifar da damuwa na ɗabi'a, saboda an kuma gano wasu ƙwayoyin ɗan adam a cikin kwakwalwar aladu.

Duk da yake wannan bincike wani muhimmin ci gaba ne, har yanzu akwai ƙalubalen da za a shawo kan su kafin a yi amfani da wannan fasaha wajen dashen ɗan adam. Matsakaicin adadin ƙwayoyin jikin mutum a cikin kodan bai isa ba tukuna, kuma kasancewar ƙwayoyin ɗan adam a cikin kwakwalwar alade yana haifar da damuwa. Manufar dogon lokaci ita ce inganta fasaha don dashen gabobin jiki, amma ana buƙatar ƙarin bincike.

Wannan ci gaban da aka samu na girma kodan ɗan adam a cikin ƙwai na alade na iya buɗe hanya don haɓaka sauran gabobin ɗan adam a cikin aladu. Masu binciken na fatan fadada karatunsu zuwa gabobin jiki kamar su zuciya da pancreas.

Source: Cell Stem Cell, Agence France-Presse