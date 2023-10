Masanan Kimiyya Sun Gano Abubuwan Girman Jupiter Da Ke Yawo Da Kyau a cikin Orion Nebula

Masana kimiyya da ke amfani da na'urar hangen nesa ta James Webb ta sararin samaniya sun yi wani bincike mai ban mamaki a cikin Orion Nebula, inda suka gano abubuwa masu girman Jupiter suna shawagi a sararin samaniya, ba karkashin tasirin kowane tauraro ba. Wadannan abubuwa, mai suna Jupiter Mass Binary Objects (Jumbos), an samo su ne a yayin binciken kusa da infrared na gungu na trapezium da Orion Nebula na ciki. An ƙaddamar da binciken ga mujallolin Astronomy & Astrophysics and Nature don nazarin ɗan adam.

Yankin Orion Nebula inda aka gano waɗannan abubuwa yana da ban sha'awa musamman domin yana ba da haske a kan tarihin tsarin hasken rana namu. Yankin ya ƙunshi manya-manyan taurari waɗanda ke ƙone makamashin nukiliya cikin sauri kuma ba su daɗe da rayuwa. Masana kimiyya sun gaskata cewa tsarin hasken rana na iya kasancewa an haife shi a cikin irin wannan gungu, kamar Orion Nebula, kafin daga baya ya watse.

Gano waɗannan abubuwa masu girman Jupiter yana ƙalubalantar wasu ainihin zato a ilmin taurari. Ƙididdiga na ƙididdiga sun nuna cewa abubuwan da ke ƙasa da nau'in Jupiter guda uku kada su iya samuwa, duk da haka James Webb Telescope ya samo abubuwa masu ƙanƙanta kamar sau 0.6 na Jupiter. Bugu da ƙari, da yawa daga cikin waɗannan abubuwa an gano su binary ne, suna kewaya juna a waje.

Wani bayani mai yuwuwa ga samuwar waɗannan abubuwa shine cewa an fitar da su daga tsarin taurari bayan mu'amala, kama da abin da ya faru a namu tsarin hasken rana. Duk da haka, ƙalubalen masu ilimin kimiyya yanzu shine bayyana yadda waɗannan ƙananan abubuwa ke samuwa kuma su kasance a cikin nau'i-nau'i na binary.

Wannan binciken ya buɗe sabbin tambayoyi da wuraren bincike a sararin samaniya, kuma masana kimiyya suna jin daɗin ci gaba da nazarin waɗannan abubuwa masu ban mamaki a cikin Orion Nebula.

