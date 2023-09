Komawar Tauraruwar Halley: Wani Al'amari na Sama don Kulawa

By

Shin ko kun san cewa akwai wani al'amari na sararin samaniya da ke faruwa kusan kowane shekaru 75-76 kuma yana jan hankalin mutane shekaru aru-aru? Shahararriyar Comet ta Halley, wacce aka fi sani da Comet Halley, wani lamari ne da ba kasafai ake tsammani ba, wanda aka rubuta cikin tarihi.

An yi masa suna bayan masanin falaki na Ingila Edmond Halley, wanda ya fara gane yanayinsa na lokaci-lokaci, an lura da Comet na Halley kuma an yi rikodin shi sama da shekaru 2,000. A cikin 1705, Halley ya ba da shawarar cewa taurari masu haske da yawa waɗanda suka wuce ta duniya a cikin 1531, 1607, da 1682, hakika, tauraro mai wutsiya iri ɗaya ne. Ya yi hasashen dawowar ta daidai kuma ya bayyana cewa za ta sake wucewa ta duniya a shekara ta 1758. Tun daga wannan lokacin ne aka sanya wa tauraron dan Adam suna.

A cewar NASA, Halley's Comet ana ɗaukarsa ɗaya daga cikin abubuwa mafi duhu a cikin tsarin hasken rana, tare da ƙarancin haske. Fitowar sa mutane a duk duniya sun yi tsammanin ganinsa saboda yanayinsa na ban mamaki da kuma mahimmancin tarihi. Lokaci na karshe da tauraron dan adam tauraruwar mai wutsiya mai tauraro mai wutsiya tauraruwar mai wutsiya tauraruwar mai wutsiya tauraruwar mai wutsiya ta duniya wato tauraruwa mai wutsiya ta duniya wato tauraruwa mai wutsiya mai tauraruwa mai wutsiya ta karshe da ta haska sararin samaniyar duniya shine a shekarar 1986, lokacin da wasu kumbo guda biyar da ke cikin sararin samaniya suka wuce tsakiyan sa.

Ana sa ran ganin na gaba na Halley's Comet a cikin 2061, wanda ke nufin cewa waɗanda ke raye a yau za su iya samun damar shaida wannan abin ban mamaki sau ɗaya a rayuwarsu. Yayin da sammai ke daidaitawa da tauraruwar tauraron dan Adam ta gabatowa, masana ilmin taurari da masu sha'awar sararin samaniya suna dakon dawowar sa, a shirye suke su kama kyansa da mamakin tafiyarsa ta sama.

A ƙarshe, Halley's Comet wani lamari ne mai ban sha'awa wanda ya sha'awar ɗan adam tsawon ƙarni. Yanayin sa na lokaci-lokaci, kamar yadda Edmond Halley ya annabta, ya sanya ta zama ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsammani a sararin sama. Bayyano na gaba na wannan tauraron dan adam mai duhu da ban mamaki ana shirin faruwa a cikin 2061, yana bawa al'ummai masu zuwa damar shaida kyawunsa a sararin sama na dare.

Ma'anar:

– Halley’s Comet: Tauraron wutsiya mai wutsiya na lokaci-lokaci wanda ke bayyana duk shekara 75-76 kuma ana kiransa da sunan masanin falaki na Ingila Edmond Halley.

– Masanin ilmin taurari: Masanin kimiyya wanda ke nazarin abubuwan sararin samaniya, da suka hada da taurari, taurari, da tauraro mai wutsiya.

Sources:

– NASA: National Aeronautics and Space Administration.