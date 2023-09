Samfurin Asteroid Komawa: Ofishin Jakadancin NASA na OSIRIS-REx Yana Shirye don Saukowa Duniya

By

Bayan tafiyar shekaru bakwai a sararin samaniya, kumbon OSIRIS-REx na NASA na shirin sauka a doron kasa a karshen mako, dauke da wani samfurin asteroid Bennu. Babban mai bincike na tawagar, Dante Lauretta, ya bayyana damuwarsa game da yuwuwar saukar jirgin, amma ya ba da tabbacin cewa kungiyar tana da tsarin da za a iya bi.

OSIRIS-REx ya kafa tarihi a cikin 2020 lokacin da ya zama kumbo na farko da ya ziyarci asteroid Bennu na kusa da Duniya. A watan Oktoba na wannan shekarar, ya yi nasarar tattara samfurori a cikin motsi-da-tafi. Yanzu, kumbon na kan matakin karshe na aikinsa, inda ake sa ran jirgin zai dawo a hankali a hamadar Utah a safiyar Lahadi.

Koyaya, an shirya ƙungiyar dawo da kowane sakamako mara tsammani. Sun kasance suna yin aiki don al'amura daban-daban don tabbatar da adana samfurin idan an sami matsala ta saukowa. Idan hatsari ya faru, za a ɗauki samfurin a cikin daki mai tsabta don rage ƙazanta. Har ila yau, za a sami kayan agaji a wurin idan an buƙata.

Aikin farfadowa yana gudana tsawon shekaru kuma kwanan nan ya ƙare a cikin simulations a Utah. Tawagar ta dauki lokaci don ganin yadda sauri za su iya dawo da samfurin su dawo da shi zuwa dakin gwaje-gwaje don sarrafawa. Darussan da aka koya daga mishan samfurin asteroid na baya, kamar NASA's Farawa da ayyukan Stardust, sun sanar da hanyoyin da tsare-tsare na OSIRIS-REx.

A cikin shekaru masu zuwa, masana kimiyya za su yi nazarin samfuran da OSIRIS-REx ya dawo don samun fahimta game da tsarin hasken rana na farko da kuma tsarin duniya. A halin yanzu, kumbon zai ci gaba da aikinsa na nazarin wani asteroid kusa da Duniya, Apophis, a cikin 2029.

