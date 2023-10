Whaling a cikin karni na 20 ya haifar da raguwar kashi 99 cikin dari a Gabashin Arewacin Fasific Fin Yawan Yawan Whale

Wani sabon binciken kwayoyin halitta da masana kimiyyar halittu na UCLA suka gudanar ya bayyana cewa ayyukan kifin kifi a karni na 20 sun haifar da lalata kashi 99% na yawan kiwo na kifin kifi na Gabashin Pacific. Wannan ya fi 29% sama da kiyasin baya. Duk da haka, akwai kyakyawan fata kamar yadda binciken ya kuma gano cewa duk da wannan koma baya, bambance-bambancen kwayoyin halitta a cikin sauran kifin kifi na fin har yanzu ya wadatar don ba da damar farfadowar yawan jama'a ba tare da hadarin haihuwa ba.

An buga shi a cikin Sadarwar yanayi, wannan binciken ya yi fice don amfani da cikakken bayanan kwayoyin halitta don tantance girman da bambancin jinsin yawan yawan whale na yanzu. Nazarin da suka gabata sun dogara ne akan bayanan whaling ko DNA mitochondrial, wanda ke ba da iyakancewar fahimtar kwayoyin halitta kamar yadda kawai aka gada daga uwa.

Zuwan kifin kifi na masana'antu a karni na 20 ya haifar da raguwar nau'ikan kifin kifi da yawa a duniya. Koyaya, fin Whales an kiyaye su sosai har zuwa wannan lokacin. A tsakiyar karni na 20, an kashe kusan kifayen kifi miliyan guda a duniya, tare da kusan 75,000 daga cikinsu a Gabashin Arewacin Pacific. Sanin da ya gabata na tsananin raguwar ya iyakance saboda rashin samun bayanai kan adadin yawan jama'a na farko.

Don cike wannan gibin na ilimi, masu bincike a cikin wannan binciken sun fitar da DNA daga samfuran nama da aka ɗauka daga nau'ikan kifin daji biyu a Gabashin Arewacin Pacific da Gulf of California. An yi amfani da na ƙarshe na yawan jama'a azaman ƙungiyar kulawa saboda ba ta shafe ta da whaling ba. Gabaɗaya, an yi nazarin kifin kifi 50. Binciken kwayoyin halitta ya nuna cewa yawan mutanen Gulf of California sun rabu da mutanen Gabashin Arewacin Pasifik kimanin shekaru 16,000 da suka wuce. Al'ummar Gabashin Arewacin Pasifik sun sami koma baya tsakanin shekaru 26 zuwa 52 da suka gabata, wanda ya yi daidai da kololuwar ayyukan kifin kifi. Yawan jama'a ya ragu zuwa mutane 305 kawai a wannan lokacin.

Binciken ya jaddada mahimmancin fahimtar bambancin jinsin halitta da lafiyar yawan fin whale a Gabashin Arewacin Pacific. Ba wai kawai wannan yana da mahimmanci don dawo da takamaiman adadin jama'a ba, har ma yana yin tasiri ga rayuwar kifayen kifayen kifayen halittu a cikin Gulf of California.

A ƙarshe, binciken ya ba da haske game da mummunan tasirin whaling akan yawan kifin kifi a Gabashin Arewacin Pacific. Koyaya, kasancewar bambance-bambancen kwayoyin halitta a tsakanin sauran jama'a yana ba da bege ga farfadowa tare da taimakon ingantattun matakan kiyayewa.

Sources:

- Sadarwar yanayi (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z