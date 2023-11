Bincika Hargitsi: Sabbin Ganowa daga Na'urar hangen nesa ta James Webb

By

A baya-bayan nan na'urar hangen nesa ta James Webb ta dauki hoto mai ban sha'awa wanda ke ba da hangen nesa ga tsakiyar rudani na taurarin mu na Milky Way. A cewar NASA, wannan hoton yana nuna Sagittarius C, wani yanki mai tauraro wanda ke kusan shekaru 300 na haske daga Sagittarius A, babban rami mai girma na baƙar fata na Milky Way. Abin da ya sa wannan hoton ya zama na ban mamaki shi ne cewa yana bayyana fasali da cikakkun bayanai waɗanda ba a taɓa gani ba, godiya ga ci gaba na na'urar hangen nesa ta Webb.

A cikin wannan hoton, akwai kusan tauraro 500,000 da ake iya gani, tare da tauraro guda ɗaya da ke satar haske. Tauraron jariri, wanda aka fi sani da protostar, ya dauki hankalin masana ilmin taurari. Wannan protostar yana da girma, yana yin nauyi fiye da sau 30 na yawan rana. Hoton kuma yana haskaka gungu na taurari waɗanda ke fitar da fitowar haske, mai kama da wuta, a gindin gajimare mai duhu mai duhu. Waɗannan tauraron dan adam suna kewaye da hargitsi, gizagizai na iskar iskar maganadisu, suna haifar da tasirin iskar da ke kewaye da su da iskoki, jiragen sama, da radiation.

Wani abin lura a cikin wannan hoton shine kasancewar yankin da ba a iya gani na iskar hydrogen ionized. Wannan iskar gas mai ionized tana zagaye da gajimaren kura, yana haifar da sifofi masu kama da allura masu ban sha'awa waɗanda suke kama da hargitsi a wurare daban-daban. Samuel Crowe, babban jami'in bincike na ƙungiyar sa ido, yana shirin zurfafa zurfin nazarin waɗannan sifofi a cikin bincike na gaba.

Ta hanyar lura da wannan yanki na sararin samaniya, masana kimiyya suna fatan samun haske mai mahimmanci game da hanyoyin samar da taurari. Cibiyar galactic na Milky Way tana gabatar da matsanancin yanayi wanda ke ba masana ilmin taurari damar gwadawa da kuma daidaita ka'idodin samuwar taurari. Tauraron sararin samaniya na James Webb zai samar da bayanan da ba a taɓa gani ba game da haifuwa da juyin halitta na taurari, yana ba da dama ta musamman don bayyana asalin labarin duniyarmu.

FAQ:

Tambaya: Menene protostar?

A: Protostar matashi ne, tauraro mai tasowa a farkon farkon samuwarsa.

Tambaya: Menene fita a cikin samuwar tauraro?

A: Fitowar ruwa rafukan iskar gas ne da ƙura da matasa ke fitarwa. Suna taka muhimmiyar rawa wajen tsara yanayin kewaye kuma suna iya yin tasiri ga samuwar sabbin taurari.

Tambaya: Menene iskar hydrogen ionized?

A: Ionized hydrogen gas yana nufin hydrogen atom waɗanda suka yi asarar electrons kuma suka zama caji. Kasancewar iskar ionized sau da yawa ana danganta shi da yankuna na samuwar tauraro mai aiki.

Tambaya: Yaya nisa cibiyar galactic daga Duniya?

A: Cibiyar galactic da James Webb Space Telescope ke dubawa tana da kusan shekaru 25,000 na haske daga Duniya.

