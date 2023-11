Sabon Samfura Yana Amfani da AI don Kare Jirgin ruwa daga Rogue Waves

Masana kimiyya a Jami'ar Copenhagen da Jami'ar Victoria sun ƙirƙira wani sabon salo na fasaha na wucin gadi (AI) don hango hasashen raƙuman ruwa da haɓaka aminci ga buɗaɗɗen tasoshin teku. Yayin da aka taɓa watsi da raƙuman ruwa a matsayin tatsuniya, karɓuwar da masana kimiyya suka yi kwanan nan ya haifar da zurfafa bincike a cikin musabbabin su da halayensu. Tawagar binciken ta yi amfani da dabarun hako ma'adinan bayanai da dabarun koyan injuna don yin nazari kan raƙuman ruwa sama da biliyan 1, tare da mai da hankali kan gano abubuwan da ke da alhakin samuwar waɗannan behemoths marasa tabbas.

Binciken ya yi amfani da The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), cikakken kundin kasida wanda ya ƙunshi bayanai daga buoys da ke cikin wurare daban-daban 158 a cikin iyakokin Amurka da yankuna na ketare. Daga cikin ƙaƙƙarfan bayanan, wanda ya ƙunshi tãguwar ruwa biliyan 1.5, sama da 100,000 an gano su a matsayin igiyoyin ruwa na damfara bisa ka'idojin da aka gindaya. Yin amfani da wannan saitin bayanan kalaman, an horar da hanyar sadarwa ta AI don fitar da ma'aunin lissafi wanda ya tattara haɗe-haɗe da ke ba da gudummawa ga samuwar igiyar ruwa. An fassara wannan ma'auni gabaɗaya a cikin mahallin ka'idar igiyar ruwa, wanda ya haifar da haɓaka ƙirar da ke da ikon sake haifar da sanannun halayen raƙuman ruwa da kuma hasashen abubuwan da zasu faru nan gaba.

Muhimmancin wannan bincike ya ta'allaka ne ga yuwuwar sa na kawo sauyi ga masana'antar jigilar kayayyaki ta hanyar rage hadurran da ke tattare da igiyar ruwa. Sabuwar samfurin da aka gina yana baiwa kamfanonin jigilar kayayyaki damar samun fahimta mai ma'ana game da yuwuwar fuskantar igiyoyin ruwa masu haɗari masu haɗari a kan hanyoyin da aka tsara. Ta hanyar amfani da algorithm ɗin da ƙungiyar bincike ta haɓaka, kamfanonin jigilar kaya yanzu za su iya yin ingantattun kimanta haɗarin haɗari kuma su yanke shawarar da aka sani don canza hanyoyin su daidai.

Masu binciken sun sanya duka algorithm da kuma zurfin binciken su ga jama'a, suna ba da damar isa ga kayan aikin da ke haɓaka amincin teku. A cikin wani zamanin da fasahar yankan-baki ke ci gaba da canza masana'antu, haɗin AI da koyan injina a cikin wannan yanki yana nuna babban damar da za a iya kiyaye jiragen ruwa daga abubuwan da ba a zata ba.

Tambayoyi da yawa (FAQs)

Tambaya: Menene raƙuman ruwa?

A: Rogue taguwar ruwa buɗaɗɗen raƙuman ruwa ne waɗanda suka kai girman girman raƙuman ruwa da ke kewaye da su sau biyu kuma an san su da rashin tabbas.

Tambaya: Ta yaya masu binciken suka gano raƙuman ruwa?

A: Ƙungiyar binciken ta yi amfani da The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), wanda ya ba da bayanan raƙuman ruwa daga buoys a wurare daban-daban. Dangane da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai, an gano sama da raƙuman ruwa 100,000 a matsayin igiyoyin ruwa na ɗan damfara a cikin bayanan.

Tambaya: Ta yaya AI ta ba da gudummawa ga binciken?

A: An yi amfani da basirar wucin gadi da dabarun koyan na'ura don nazarin manyan bayanai da kuma gano masu canji da ke da alhakin samuwar igiyar ruwa. Wannan hanyar da aka sarrafa bayanai ta ba da damar ƙirƙirar samfurin tsinkaya.

Tambaya: Menene fa'idodi masu yuwuwa ga masana'antar jigilar kaya?

A: Samfurin AI da aka haɓaka ta hanyar wannan bincike yana ba kamfanonin jigilar kayayyaki damar tantance haɗarin da ke tattare da raƙuman ruwa na rogue tare da hanyoyin da aka tsara. Wannan ilimin yana ba da damar sauye-sauyen hanyar hanya, inganta amincin buɗaɗɗen tasoshin teku.

Tambaya: Shin samfurin yana iya isa ga jama'a?

A: Ee, ƙungiyar bincike ta sanya algorithm, binciken bincike, da yanayi da bayanan kalaman samuwa ga jama'a. Wannan buɗewar tana ba da damar isa ga kayan aikin da ke haɓaka amincin teku.