Ofishin NASA na VERITAS yana shirye-shiryen nazarin Venus daga Orbit

NASA's VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) an saita shi don ƙaddamarwa a cikin shekaru goma don bincika saman Venus daga orbit. Masana kimiyya sun yi imanin cewa nazarin saman Venus zai iya ba da haske mai mahimmanci game da zama da kuma juyin halittar taurari masu duwatsu. Don yin shiri don wannan manufa, ƙungiyar kimiyya ta VERITAS ta ƙasa da ƙasa kwanan nan ta gudanar da yaƙin neman zaɓe na makonni biyu a Iceland, ta amfani da shimfidar dutse mai aman wuta a matsayin analog na Venus.

An zaɓi Iceland a matsayin mataimaka ga Venus saboda kamanceceniyar yanayin ƙasa. Dukansu Iceland da Venus suna da aikin volcanic, kuma nazarin yanayin dutsen mai aman wuta a Iceland zai iya taimakawa ƙungiyar VERITAS fahimtar abin da radar jirgin zai gani akan Venus. A lokacin yakin neman zabe, kungiyar ta yi nazari kan tudun mun tsira, filayen lava, da yankunan da ke da aman wuta a Iceland wadanda suka yi kama da saman Venus. Sun tattara samfurori na dutse kuma sun gudanar da ma'auni don nazarin yanayin yanayin da sauran kaddarorin duwatsu.

Don samun hotunan radar sararin samaniya na wuraren da ake nazari, an gudanar da jiragen da Cibiyar Kula da Jiragen Sama ta Jamus (DLR) ke jagoranta a sama da filayen Iceland. Za a kwatanta bayanan radar da aka tattara daga iska da ma'aunin ƙasa da ƙungiyar kimiyyar VERITAS ta ɗauka. Wannan kwatancen zai taimaka wa masana kimiyya su kara fahimtar radar da jirgin zai yi a kewayen Venus.

Manufar VERITAS za ta yi amfani da radar buɗaɗɗen roba da na'urar hangen nesa kusa-infrared don ƙirƙirar taswirar duniya na 3D na Venus da bambanta tsakanin nau'ikan dutse daban-daban a samanta. Ta hanyar nazarin saman Venus daga kewayawa, masana kimiyya suna fatan gano alamu game da cikin duniyar duniyar da kuma samun haske game da juyin halittar taurari masu duwatsu kamar Duniya.

