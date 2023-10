Tasirin Hydrogen Neutral akan Guduwar Lyman-Alpha Photons a cikin Reionization-Epoch Galaxies

Masana ilmin taurari har yanzu ba su da tabbas game da tsari da lokacin reionization, wanda shine lokacin da hydrogen a cikin sararin samaniya ya sake zama ionized bayan kasancewa a matsayin tsaka-tsakin atom na kimanin shekaru miliyan 200. Lyman-continuum (LyC) photon ne ke motsa reionization, waɗanda ke da kuzari don fitar da electrons daga atom ɗin hydrogen. Tambayar ita ce, daga ina waɗannan lyC photon suka fito? Yawancin masana taurari sun yi imanin cewa taurarin farko sun taka rawa wajen sake fasalin sararin samaniya.

A lokacin reionization, akwai taurari da suka fitar da Lyman-Alpha (Lyα) radiation, wanda aka saki a lokacin da hydrogen atoms canjawa wuri daga farkon farin ciki yanayin zuwa kasa. Duk da haka, ba duka Lyα photons suka iya tserewa daga waɗannan taurari ba. Idan Lyα photon ya watse zuwa gefen galaxy, yana iya tserewa kuma a gano shi. Idan babu Lyα photons da zai iya tserewa, yana nuna cewa lyC photons ma ba za su iya tserewa ba, kuma galaxy bai taimaka wajen reionization ba.

Kasancewar hydrogen tsaka tsaki (HI) a cikin waɗannan taurarin zai iya hana tserewar Lyα photons kuma, saboda haka, LyC photons. Don bincika wannan, an gudanar da bincike a kan samfurin taurarin da aka gani a kusa da ƙarshen reionization, ta yin amfani da Lyα da [CII] fitarwa (fitarwa daga carbon wanda ya sha daidai adadin kuzari don electron guda ɗaya don tserewa) don auna ja.

An kwatanta jajayen motsin Lyα da [CII] a cikin kowane galaxy. Masu binciken sun gano cewa daidaitawar saurin da ke tsakanin nau'ikan fitar da hayaki guda biyu, wanda aka fi sani da lya velocity offset, yana da alaƙa da gaske tare da yawan iskar gas na HI a cikin galaxies daga Epoch of Reionization. Wannan yana nuna cewa tserewar Lyα a cikin waɗannan taurarin yana tasiri ta gabaɗayan abun ciki na iskar HI, maimakon yankuna na gida.

Sakamakon binciken ya nuna cewa karuwar yawan iskar HI yana sa ya zama da wahala ga Lya photon su tsere, wanda kuma ke kawo cikas ga tserewar LyC ionizing photons. Wannan yana nuna cewa nazarin cikakken abun ciki na HI na taurari na iya ba da haske game da tsarin sake fasalin sararin samaniya.

Ana sa ran abubuwan lura na gaba na James Webb Space Telescope (JWST) za su samar da bayanai masu inganci kan tsoffin taurarin taurari daga zamanin sakewa, suna ba da ƙarin fahimtar wannan muhimmin lokaci a tarihin sararin samaniya.

Sources: Lauren Elicker, Jami'ar Cincinnati