Shaida Kaddamar da ULA Atlas V NROL-107

A ranar 9 ga Satumba, 2023, da ƙarfe 08:51 na safe, za a ƙaddamar da ULA Atlas V NROL-107 daga Space Launch Complex 41 a Cape Canaveral Space Force Base. Wannan taron mai ban sha'awa zai baiwa 'yan kallo damar shaida ƙarfi da kyawun harba roka.

Rukunin baƙon zai buɗe a 7:15 AM ET ranar 9 ga Satumba, 2023, don kallon ƙaddamar da Atlas V NROL-107. Yin kiliya da tikiti za a buɗe a 7:00 AM ET. Yana da mahimmanci don tsara ƙarin zirga-zirga a ciki da kan Cibiyar Sararin Samaniya ta Kennedy.

Kaddamar da Viewing

Ga waɗanda ke son shaida ƙaddamarwar kusa, LC-39 Observation Gantry yana ba da babban wuri. Ana samun tikitin gantry akan $49 ban da kudin shiga. Daga wannan wuri, 'yan kallo za su iya ganin roka ya bar kushin harba. Don isa ga gantry, ana buƙatar ƙarin Tikitin Kaddamar da Sufuri (LTT), ban da ingantacciyar tikitin shiga. Gantry yana da nisan mil 2.3/kilomita 3.7 daga kushin ƙaddamarwa.

Motocin bas za su hau a ƙarshen ingin na roka na Saturn 1B a cikin Lambun Roket da ƙarfe 7:15 na safe. Wannan fakitin ya haɗa da ƙaddamar da sauti da sharhin sadarwa, da kuma abun ciye-ciye mai sauƙi da abin tunawa.

Wannan taron ƙaddamarwa yayi alkawarin zama abin tunawa ga duk waɗanda suka halarta. Shaida harba roka da hannu, shaida ce ga gagarumin nasarorin bincike da fasaha na ɗan adam. Kada ku rasa damar da za ku zama wani ɓangare na tarihi!

