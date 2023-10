UCF tana Halartar Daren Wata na Duniya

By

UCF, wacce aka fi sani da SpaceU, ta sake shiga cikin taron duniya, International Observe the Moon Night, don wayar da kan jama'a game da kimiyyar wata da bincike. Jami'ar za ta karbi bakuncin nata na Observe the Moon Knight a ranar 21 ga Oktoba, inda za ta ba da damar yin amfani da na'urar hangen nesa kyauta da ayyukan da ke da alaka da sararin samaniya a kusa da Tafkin Reflecting. An bude taron ga jama'a.

A yayin taron, ƙwararrun ƙwararrun sararin samaniya na UCF za su kasance don taimaka wa masu halarta wajen kallon wata daga harabar makarantar. Taron zai gudana daga karfe 6-8 na yamma, wanda zai baiwa mahalarta damar jin dadin kallon wata kafin sararin sama ya yi duhu sosai. Mataimakin Farfesa na Kwalejin Kimiyya na UCF, Adrienne "Addie" Dove, ya bayyana cewa ko a lokacin, wata za ta kasance a bayyane.

Farfesa Yan Fernandez zai shiga cikin Dove a taron don raba haske game da binciken da suka shafi wata, ciki har da aikin NASA na Lunar-VISE. Wannan manufa ta mayar da hankali ne kan binciken wani yanki na wata don gano ma'adanai da albarkatun sinadarai.

Baya ga kallon hangen nesa, ɗakunan karatu na UCF da ƙungiyoyin ɗalibai daban-daban kuma za su sami rumfuna da ayyukan da suka shafi ilimin taurari da kimiyyar lissafi. Masu halarta za su sami damar ƙarin koyo game da waɗannan batutuwa, daga meteorites zuwa rokoki na ruwa, da kuma binciken raƙuman wata. Bugu da ƙari, za a sami tashar fasfo na wata, inda mahalarta za su iya tattara tambari yayin da suke tafiya ta tashoshin sararin samaniya daban-daban waɗanda masana kimiyyar taurari na UCF suka shirya, ma'aikatan ɗakin karatu na kimiyya, da membobin ƙungiyar Astronomy na jami'a.

Wannan taron ɗaya ne kawai daga cikin abubuwan da suka faru na Knights Under the Stars wanda Robinson Observatory da ƙungiyar Astronomy Society ke gudanar da ɗalibai. UCF ta ci gaba da sadaukar da kai ga binciken sararin samaniya, inda ta samu lakabin SpaceU. Jami'ar tana da al'adar da ta daɗe ta kai ga taurari, tare da ayyuka da yawa don tallafawa shirin Artemis na NASA da kuma muhimmiyar gudummawar waɗanda suka kammala karatunsu zuwa Cibiyar Sararin Samaniya ta Kennedy. Bugu da ƙari, UCF ta sami sunan asteroids sama da dozin na masu bincikenta kuma har ma tana da duniyar da aka sanya wa suna don girmama ta.

Ruhin binciken sararin samaniya kuma ya miƙe zuwa shirye-shiryen motsa jiki na UCF tare da jigogin Wasannin sararin samaniya. Waɗannan abubuwan, waɗanda aka fara ƙaddamar da su a cikin 2016 tare da ƙwallon ƙafa, suna girmama shigar UCF a cikin masana'antar sararin samaniya. Wasan sararin samaniya mai zuwa na ƙwallon ƙafa na maza za a buga shi ne da Coastal Carolina a ranar 18 ga Oktoba. Ƙwallon ƙafa na mata da wasan volleyball sun riga sun buga wasannin su na sararin samaniya a wannan shekara. Babban abin burgewa shine wasan kwallon kafa na UCF na shekara-shekara a sararin samaniya ranar 11 ga Nuwamba, tare da jihar Oklahoma a matsayin abokiyar karawa. Abin sha'awa, layin filin wasan ƙwallon ƙafa na UCF na yadi 50 ya yi daidai da latitude iri ɗaya da na'urar ƙaddamar da tarihin NASA, Launch Complex 39A, wanda ke da nisan mil 35 gabas da jami'ar.

UCF ta ci gaba da ƙoƙari don ƙware a cikin binciken sararin samaniya da ilimi, duka a ciki da wajen filin.

