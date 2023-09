Masana Falaki na Turkiyya sun yi Nazari NGC 2509 Buɗe Cluster Ta Amfani da Bayanan Gaia

By

Ta hanyar amfani da bayanai daga tauraron dan adam na ESA na Gaia, masana ilmin taurari daga Jami'ar Istanbul sun gudanar da bincike kan budaddiyar gungu na NGC 2509, tare da ba da haske game da tsarinsa da ma'aunin astrophysical. Buɗaɗɗen gungu ƙungiyoyin taurari ne waɗanda ke daure da juna a hankali kuma suna samuwa daga gajimare mai girma iri ɗaya. NGC 2509, wanda ke cikin ƙungiyar Puppis, gungu ne mai matsakaicin shekaru buɗewa wanda ba a yi nazarinsa sosai ba, tare da yawancin kaddarorinsa har yanzu ba su da tabbas. Don bincika NGC 2509, masu ilimin sararin samaniya sun yi nazarin bayanan taurari da na hoto daga Gaia Data Release 3. Sun ware membobin gungu daga taurarin filin kuma sun ƙaddara ƙarin madaidaicin mahimman sigogi na NGC 2509.

Binciken ya gano cewa NGC 2509 yana da ma'anar daidaitaccen motsi na -2.72 da 0.8 mas / shekara a cikin hawan hawan da kuma raguwa, bi da bi. Tsawon tazarar sa ya kai kusan shekarun haske 8,200, kuma shekarunsa yana iya yiwuwa shekaru biliyan 1.5. Iyakantaccen radius na tari shine kusan shekarun haske 16.7, kuma jajayen shine 0.1 mag. Ana auna ƙarfin NGC 2509 don kasancewa a matakin 0.0152 dex, kuma yawan tauraruwar sa ta tsakiya shine kusan taurari 32.33/arcmin².

Fadada jerin sanannun gungu na buɗaɗɗen galactic da yin nazarin su dalla-dalla yana da mahimmanci don haɓaka fahimtar samuwar da juyin halittar mu. Wannan binciken yana ba da gudummawa ga ilimin NGC 2509 kuma yana ba da bayanai masu mahimmanci game da kaddarorin sa. Ci gaba da bincike da nazarin buɗaɗɗen gungu za su ci gaba da gano ƙarin game da rikitaccen yanayin sararin samaniyar mu.

