Gano Juyin Juyi Yana Bada Haske Akan Halin Be Taurari

Masana kimiyya a Jami'ar Leeds sun yi wani bincike mai zurfi wanda zai iya sake fasalin fahimtar mu game da Be star, wasu daga cikin mafi mahimmanci kuma taurari na gama gari a sararin samaniya. Zato da suka gabata sun yi nuni da cewa Be tauraro galibi suna wanzuwa a tsarin taurari biyu, amma sabbin shaidu sun nuna cewa suna iya kasancewa wani ɓangare na tsarin taurari uku.

Karkashin Jagorancin Ph.D. dalibi Jonathan Dodd da Farfesa René Oudmaijer, masu binciken sun yi amfani da bayanai daga tauraron dan adam Gaia na Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Turai wajen nazarin motsin wadannan taurari a sararin samaniyar dare. Abubuwan da suka lura sun nuna cewa Be stars suna da ƙarancin abokan hulɗa fiye da yadda ake tsammani, da farko suna tayar da tambayoyi game da samuwar su.

Koyaya, ƙarin bincike ya nuna cewa a cikin rarrabuwa mafi girma, ƙimar taurarin abokantaka daidai yake tsakanin Be tauraro da sauran taurarin B. Wannan ya sa masu binciken suka yi la'akari da cewa tauraro na uku yakan kasance a cikin waɗannan tsarin, wanda ya sa tauraron abokin ya matsa kusa da Be star. Wannan kusancin yana ba da damar canja wurin taro daga wannan tauraro zuwa wancan, wanda ya haifar da samuwar faifan Be star na musamman.

Wannan binciken ya kalubalanci yarjejeniya da aka yi a baya cewa faifan da ke kewayen Be stars suna faruwa ne kawai ta hanyar saurin jujjuyawar taurari da kansu. Ta hanyar la'akari da tasirin tsarin taurari uku, masana kimiyya sun zurfafa fahimtar samuwar waɗannan abubuwa masu ban sha'awa.

Babban jami'in binciken Farfesa Oudmaijer ya ce "Gaskiyar da ba mu gan su ba na iya kasancewa saboda yanzu sun yi kasala da ba za a iya gano su ba," in ji babban jami'in binciken Farfesa Oudmaijer, yana mai nuni da cewa wadannan taurarin na iya zama karami kuma sun suma bayan da "vampire" ya kore su daga taro. Kasance tauraro.

Wannan binciken yana ba da sabon haske game da hadaddun sauye-sauye na Be stars kuma yana nuna buƙatar ƙarin bincike a cikin tsarin taurari da yawa. Ta hanyar faɗaɗa iliminmu game da waɗannan manyan taurari, muna samun fa'ida mai ma'ana a cikin faɗuwar hanyoyin juyin halitta.

FAQ

Menene taurarin Be?

Be tauraro wani yanki ne na taurarin B waɗanda ke da alaƙa da kasancewar diski mai dawafi da aka yi da kayan gas. Waɗannan fayafai suna kama da zoben Saturn a cikin namu tsarin hasken rana.

Menene ma'anar wannan binciken?

Gano cewa Taurari na iya kasancewa a cikin tsarin taurari uku yana ƙalubalantar tunanin da suka gabata game da samuwarsu da juyin halitta. Yana ba da fahimi masu mahimmanci a cikin hadaddun sauye-sauye na waɗannan abubuwa kuma yana zurfafa fahimtarmu game da juyin halittar taurari gabaɗaya.

Ta yaya aka yi wannan binciken?

Masu binciken sun yi nazari kan bayanai daga tauraron dan adam Gaia na Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Turai, wanda ke bin diddigin motsin taurari a sararin samaniyar dare. Ta hanyar lura da motsi na Be star, sun sami damar fahimtar kasancewar tauraro na uku a lokuta da yawa, wanda ke tasiri ga samuwar faifan Be star.

Wane tasiri wannan ke da shi ga bincike na gaba?

Wannan binciken yana buɗe sabbin hanyoyi don bincika yanayin Be tauraro da kuma rawar da tsarin taurari da yawa ke samu a cikin samuwar su. Ana buƙatar ƙarin bincike don cikakken fahimtar yanayin waɗannan tsarin da hanyoyin da ke tattare da canja wurin taro tsakanin taurari.