Sabon Gano Ya Nuna Taurari Sau Uku na Iya Canza Fahimtar Mu Game da Manyan Taurari

Wani sabon bincike da masana kimiyya daga Jami'ar Leeds suka gudanar ya yi karin haske kan wani bangare da ba a san shi ba na katafaren Be stars. Binciken, wanda ɗalibin PhD Jonathan Dodd da Farfesa René Oudmaijer daga Makarantar Physics da Astronomy suka jagoranta, ya ƙalubalanci imanin da aka daɗe da cewa Be taurari sun kasance da farko a matsayin taurari biyu, yana mai ba da shawarar cewa a zahiri za su iya zama wani ɓangare na tsarin sau uku.

Ku kasance taurari, wani yanki na tauraro B, ana siffanta su da kasancewar diski na iskar gas da ke kewaye da su, yana tunawa da zoben Saturn a cikin namu Solar System. Ko da yake an san waɗannan taurari sama da ƙarni guda, asalinsu ya kasance a ɓoye har yanzu. Yarjejeniyar da masana ilmin taurari suka yi yawa shine cewa faya-fayan iskar gas sun samo asali ne saboda saurin jujjuyawar taurarin Be, wanda hakan kuma aka danganta shi da mu'amalar taurari a tsarin binary.

Duk da haka, masu binciken sun gano shaidar da ke nuna cewa Be taurari akai-akai suna kasancewa a matsayin wani ɓangare na tsarin sau uku maimakon tsarin binary. Ta hanyar nazarin bayanai daga tauraron dan adam Gaia na Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Turai, sun lura da motsin taurari a sararin samaniya na tsawon lokaci. Wannan bincike mai zurfi ya nuna ɓacin rai da karkace a cikin yanayin taurari, yana nuna kasancewar ƙarin sahabbai.

Abin sha'awa, binciken ya gano cewa Be taurari suna da alama suna da ƙarancin abokan hulɗa idan aka kwatanta da tauraro B da farko. Sai dai kungiyar ta yi hasashen cewa ana iya danganta wannan sabani da cewa wadannan sahabbai sun yi kasala da ba a iya gano su. Ƙarin bincike ta amfani da saitin bayanai daban-daban ya tabbatar da cewa adadin taurarin abokan hulɗa a cikin taurarin B da Be ya zama daidai a cikin manyan rarrabuwa, yana nuna shigar tauraro na uku a lokuta da yawa.

Wannan sabon fahimtar yaduwar tsarin sau uku a tsakanin Be star yana da tasiri mai yawa ga fagage daban-daban na falaki. Yana iya ba da gudummawa ga fahimtarmu game da ramukan baƙi, taurari neutron, har ma da tushen igiyar ruwa. Farfesa Oudmaijer ya ba da shawarar cewa waɗannan binciken sun ba da haske mai mahimmanci game da abubuwan da ke haifar da raƙuman ruwa, kamar haɗakar baki da taurarin neutron. Bugu da ƙari, binciken ya jaddada mahimmancin la'akari da tsarin taurari uku a cikin nazarin juyin halitta.

Wannan babban bincike, wanda Cibiyar Kimiyya da Fasaha (STFC) ta tallafa, ƙungiyar haɗin gwiwar masana kimiyya daga Jami'ar Leeds, ciki har da daliban PhD Jonathan Dodd da Isaac Radley, tare da Dr. Miguel Vioque na ALMA Observatory a cikin binciken. Chile da Dr. Abigail Frost daga Cibiyar Kula da Kudancin Turai a Chile.

Tambayoyin (FAQ)

Menene taurarin Be?

Be tauraro wani yanki ne na taurarin B wanda ke nuna faya-fayan iskar gas da ke kewaye da su, kama da zoben Saturn a tsarin hasken rana.

Ta yaya aka yi Be stars?

Har zuwa wannan binciken na baya-bayan nan, samuwar Be tauraro ya kasance wani sirri ne a fagen ilmin taurari. A baya an yi imanin cewa diskin iskar gas da ke kewaye da waɗannan taurari ya faru ne sakamakon saurin jujjuyawar da suke yi, sau da yawa yakan haifar da mu'amala da tauraro a cikin tsarin binary.

Menene binciken ya gano game da Be stars?

Binciken ya sami shaidar cewa taurarin Be, waɗanda a baya ake tsammanin suna wanzuwa galibi a cikin tsarin binary, an fi samun su a cikin tsarin sau uku. Kasancewar tauraro na uku sau da yawa yana tilasta abokin tarayya kusa da Be star, wanda ke haifar da canja wurin taro da samuwar faya-fayan iskar gas.

Menene sakamakon wannan binciken?

Gano tsarin taurari uku a tsakanin Be stars yana da ma'ana mai mahimmanci ga fannoni daban-daban na falaki. Yana iya ba da gudummawa ga fahimtarmu game da ramukan baƙi, taurari neutron, da tushen raƙuman nauyi. Bugu da ƙari, yana nuna mahimmancin yin la'akari da tsarin tauraro uku a cikin nazarin juyin halitta.