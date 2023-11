Sabbin nau'ikan nau'ikan Trilobite da aka gano sun ba da haske akan Tsohuwar Geography na Duniya

By

An yi wani bincike mai ban sha'awa na kimiyya kwanan nan a wani yanki da aka yi nazari kadan a Thailand. An gano nau'in nau'in trilobites goma da ba a san su ba, tsoffin halittun teku waɗanda suka rayu kusan shekaru miliyan 490 da suka gabata a wannan yanki. An yi imanin waɗannan sabbin abubuwan trilobites da aka gano suna da tasiri mai mahimmanci ga fahimtar duniyar duniyar duniyar.

Trilobites, waɗanda ke da kawunansu na musamman masu siffar rabin wata da na'urorin numfashi na tushen kafa, yanzu sun ɓace. Koyaya, burbushin su yana ba da mahimman bayanai game da abubuwan da suka gabata a duniya. Littafin monograph mai shafi 100 da aka buga kwanan nan a cikin wata jarida ta Burtaniya ya zurfafa cikin cikakkun bayanai na waɗannan sabbin nau'ikan nau'ikan trilobite da aka gano. Daya daga cikin nau'in nau'in an ba shi suna don girmama gimbiya masarautar Thai Maha Chakri Sirindhorn, wanda ke nuna sadaukarwarta ga ci gaban kimiyya a Thailand.

An gano burbushin trilobite a makare a tsakanin toka da aka dasa a cikin dutsen yashi, wanda ake magana da shi a matsayin tuff, wanda ya samo asali ne daga tsattsauran tsaunuka da ke zaune a saman teku. Ba kamar sauran nau'ikan dutse ko laka ba, tuffs sun ƙunshi lu'ulu'u na zircon. Zircon wani ma'adinai ne mai ɗorewa mai ɗorewa wanda ya samo asali yayin fashewar volcanic, yana mai da shi juriya ga zafi, yanayi, da zaizayar ƙasa. A tsawon lokaci, ƙwayoyin Uranium da ke cikin waɗannan lu'ulu'u suna lalacewa don samar da atom ɗin gubar, yana ba masu bincike damar tantance shekarun duka burbushin trilobite da fashewar volcanic kanta.

Abin da ya sa wannan binciken ya kasance mai mahimmanci shine ƙarancin tuff daga ƙarshen zamanin Cambrian, wanda ya kai daga 497 zuwa 485 shekaru miliyan da suka wuce. Wannan lokacin ba a fahimce shi ba saboda rashin ingantaccen tsarin halittar dutse a duniya. Duk da haka, tuff ɗin da aka samu a Tailandia ba wai kawai yana ba da hanyar sanin burbushin halittu a yankin ba har ma yana ba da haske game da sauran sassan duniya inda irin wannan burbushin ya wanzu a cikin duwatsun da ba za a iya jurewa ba.

Wannan binciken ya fadada fahimtar tsoffin tsarin nahiyoyi. A lokacin kasancewar trilobites, yankin a Tailandia yana kan iyakar Gondwanaland - tsohuwar babban nahiyar da ta ƙunshi Afirka, Indiya, Australia, Kudancin Amurka, da Antarctica. Masu bincike, ta hanyar nazarin burbushin halittu, suna da nufin tantance madaidaicin matsayin wannan yanki na Thailand dangane da sauran yankin Gondwanaland, tare da bayar da gudummawar sake gina wani wasa mai wuyar warwarewa na tsohon tarihin duniya.

Bayyana waɗannan nau'ikan trilobite goma sha biyu waɗanda ba a taɓa gani ba a Thailand, duk da haka ana samunsu a wasu wurare a duniya, yana ƙara goyan bayan imanin cewa Thailand tana da alaƙa da yankuna kamar Ostiraliya. Wannan bayanin yana taimakawa wajen haɓaka ilimin haɗin gwiwar tsohuwar duniya da tsarin ƙaura na nau'ikan jinsuna daban-daban a cikin nahiyoyi.

Muhimmancin wannan binciken ya ta'allaka ne a kan yuwuwar sa na tattara tarihin sauyin juyin halitta da karewa. Ta hanyar nazarin waɗannan tsoffin kasusuwan burbushin halittu, masana kimiyya za su iya samun fahimi mai mahimmanci a tarihin duniyarmu. Fahimtar abubuwan da suka gabata yana ba mu kayan aiki da kyau don kewaya ƙalubalen da muke fuskanta a duniyarmu mai saurin canzawa.

FAQ

1. Menene trilobites?

Trilobites sun kasance batattun halittun teku masu kawuna masu siffar rabin wata waɗanda suka rayu shekaru miliyoyi da suka wuce. Suna da sifofin numfashi na musamman na tushen kafa.

2. Me yasa ake samun burbushin trilobite a cikin tuff?

Tuffs duwatsu ne da aka samu daga toka mai aman wuta wanda ya zauna a saman teku miliyoyin shekaru da suka wuce. Waɗannan duwatsun suna ɗauke da lu'ulu'u na zircon, waɗanda ke ba da damar daidaita yanayin ƙasusuwan burbushin halittu da fashewar volcanic.

3. Me yasa waɗannan sabbin ƙwayoyin trilobites da aka gano suke da mahimmanci?

Gano waɗannan nau'in trilobite a Tailandia yana ba da bayanai masu mahimmanci game da tarihin duniyar duniyar da kuma alaƙarta da sauran yankuna kamar Ostiraliya. Kasusuwan sun ba da haske kan yanayin ƙaura da kuma alaƙar jinsuna a nahiyoyi daban-daban.

4. Ta yaya wannan binciken zai inganta fahimtar tarihin duniya?

Ta hanyar nazarin waɗannan burbushin halittun trilobite, masu bincike za su iya bayyana tarihin sauyin juyin halitta da karewa, wanda ke taimaka mana mu fahimci ƙalubalen da muke fuskanta a duniyarmu ta yau. Wannan ilimin yana ba mu kyakkyawar fahimtar abubuwan da suka shude a duniyarmu.