Sabon Gano Kalubalen Fahimtar Al'ada na Massive Be Stars

Wani bincike na baya-bayan nan da masu bincike a Jami'ar Leeds suka gudanar ya bayyana wani gagarumin bincike da zai iya sake fasalin fahimtar mu game da manyan taurarin Be star. Sabanin zato na baya cewa Be stars suna da farko a tsarin binary, bincike ya nuna cewa waɗannan taurarin masu ban mamaki sun fi zama ɓangare na tsarin taurari uku. Wannan binciken, wanda ya samo asali ne daga bayanan da aka tattara daga tauraron dan adam na Gaia, yana ƙalubalantar ka'idodin halittar taurari kuma yana da tasiri mai yawa ga fahimtarmu game da al'amura daban-daban na falaki, kamar baƙar fata, taurarin neutron, da raƙuman ruwa.

An san su da halayen fayafai na iskar gas, Be taurari sun kasance abin asiri sama da ƙarni. Babban yarjejeniya tsakanin masana ilmin taurari shine cewa waɗannan fayafai na iskar gas sun kasance sakamakon saurin jujjuyawar taurarin Be star suna mu'amala da wani tauraro a cikin tsarin binary. Koyaya, sabon bincike daga Jami'ar Leeds yana ba da bayani na daban.

Jagoran masu bincike Mista Dodd da Farfesa Oudmaijer sun yi amfani da bayanai daga tauraron dan adam na Gaia don bincikar motsin taurari a sararin samaniya na tsawon lokaci. Ta hanyar nazarin yanayin taurarin B (Mass Transfer) da Be stars, sun sami damar gane babban bambanci a cikin adadin abokan hulɗa tsakanin ƙungiyoyin biyu. Abin mamaki, ya bayyana cewa Be star yana da ƙananan adadin abokan, sabanin yadda ake tsammani. Duk da haka, ƙarin bincike ya nuna cewa wannan rashin daidaituwa ya faru ne saboda tauraro na uku da ke tasiri tsarin.

Masu binciken sun yi hasashen cewa a lokuta da yawa, tauraro na uku a cikin tsarin sau uku yana haifar da kusancin tauraro zuwa ga Be star. Wannan kusanci yana ba da damar canja wurin taro tsakanin taurari biyu, wanda ya haifar da samuwar fasinjan iskar gas da aka gani a kusa da Be stars. Abin sha'awa, wannan kuma na iya bayyana dalilin da yasa ba a iya gano waɗannan sahabbai, yayin da suke suma sosai bayan sun rasa adadi mai yawa.

Tasirin wannan binciken ya wuce binciken Be stars. Fahimtar rikitattun tsarin taurari uku da rawar da suke takawa a cikin ƙwararrun juyin halitta na iya ba da kyakkyawar fahimta game da yanayin ramukan baƙi, taurarin neutron, da tushen raƙuman ruwa. Wannan wahayin ya zo ne a wani lokaci mai ban sha'awa lokacin da bincike na raƙuman ruwa ke ci gaba da sauri, kuma nazarin binarity a cikin tsarin taurari yana ƙara zama mai mahimmanci.

Yayin da ake buƙatar ƙarin bincike don tabbatarwa da bincika ƙaƙƙarfan tsarin taurari uku, wannan binciken yana nuna wani muhimmin ci gaba a fahimtarmu game da manyan taurarin Be da matsayinsu a sararin samaniya. Ta hanyar ƙalubalantar zato na al'ada, masu bincike a Jami'ar Leeds sun buɗe sabbin kofofin don fallasa asirin abubuwan sararin samaniya da juyin halittarsu.