TOI-1801 b: Karamin Neptune mai zafi a cikin Tsarin Matasa na Duniya

Muna ba da sanarwar gano TOI-1801 b, ƙaramin ɗan ƙaramin Neptune mai ban sha'awa mai ban sha'awa wanda ke kewaye da ƙaramin tauraro M dwarf. Da farko an gano shi azaman ɗan takarar duniya na TESS a cikin Afrilu 2020, TOI-1801 b yana da tsawon kwanaki 21.3. Koyaya, abubuwan da suka biyo baya na tushen ƙasa, gami da ɗaukar hoto a ciki da waje wucewa da ma'aunin ma'aunin saurin radial, sun bayyana cewa ainihin lokacin duniya shine kwanaki 10.6.

Ta hanyar waɗannan abubuwan lura, mun ƙaddara cewa TOI-1801 b yana da nauyin 5.74 ± 1.46 M⊕ da radius na 2.08 ± 0.12 R⊕. Dangane da waɗannan ma'aunai, zamu iya amincewa da tabbacin cewa TOI-1801 b galibi ya ƙunshi ruwa da dutse, tare da ƙarancin ƙima (har zuwa 2% ta hanyar taro) na iskar hydrogen a cikin yanayin sa.

Bugu da ƙari, shekarun tsarin, wanda aka kiyasta ya kasance kusan shekaru miliyan 900, ya sanya TOI-1801 b a cikin yawan matasa masu wucewa. An tsara shi tare da sauran sanannun exoplanets, TOI-1801 b ya fito fili a matsayin memba na musamman.

A cikin zanen da ke nuna alaƙar radius mai yawa, rashin tabbas na TOI-1801 b ana nuna su azaman yankuna masu launi tare da matakan amincewa. Samfuran abun da ke ciki, waɗanda aka wakilta ta layin launi daban-daban, suna ba da haske game da yuwuwar tsarin exoplanet. Musamman, tsaka-tsaki da na dama suna nuna samfuran abun ciki ba tare da gas ba kuma tare da ambulan gas, bi da bi. Layukan da aka ɗora da dige-dige a cikin ɓangaren dama suna nuna yanayin yanayin zafi daban-daban don ambulaf ɗin gas.

A matsayin tunani, zanen ya hada da Duniya da Neptune. Bugu da ƙari, mun haɗa da B22 da M22 azaman nassoshi saboda sakamakon saɓani da aka buga don duniya ɗaya, yana nuna ma'auni daban-daban.

A ƙarshe, TOI-1801 b yana wakiltar ƙari mai ban sha'awa ga iliminmu na exoplanets. Yanayin yanayinsa, abun da ke ciki, da ƙuruciyarsa sun sa ya zama manufa mai tursasawa don ƙarin bincike. Ci gaba da binciken irin waɗannan taurarin sararin samaniya yana ba da gudummawa ga fahimtar samuwar duniya da juyin halitta a wurare daban-daban fiye da tsarin hasken rana.

Ma'anar:

- TESS: Tauraron Dan Adam na Exoplanet Survey

– M dwarf: Wani nau'in tauraro mai jerin gwano, wanda kuma aka sani da jan dwarf, mai girma tsakanin 0.08 zuwa 0.6 na Rana.

– Gudun Radial (RV): Auna motsin tauraro zuwa ko nesa da mai kallo ta amfani da tasirin canjin Doppler.

– Mass da Radius: Mass yana nufin adadin kwayoyin halitta a cikin abu, yayin da radius yana auna nisa daga tsakiya zuwa saman waje.

- Layukan Iso-yawa: Layukan launin toka da aka goge akan zane-zane-radius wanda ke wakiltar layin daidaitattun yawa a cikin nau'ikan abun da ke ciki daban-daban.

- Specific entropy: Kayayyakin thermodynamic wanda ke ƙididdige cuta ko bazuwar tsarin.

- H2: Gas hydrogen na kwayoyin halitta.

- CARMENES da HIRES: Kayan aikin da aka yi amfani da su don daidaitattun ma'aunin saurin radial.

Sources:

- Barragan et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

- Zeng et al. (2019)

- astro-ph.EP (mai gano arXiv)