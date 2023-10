Bincika Dokokin Tsare-tsare a cikin Makanikai na Quantum

By

Dokokin kiyayewa mahimman ƙa'idodi ne a cikin ilimin lissafi waɗanda ke bayyana adana wasu ƙididdiga ko kaddarorin a keɓantaccen tsarin jiki na tsawon lokaci. Waɗannan dokoki, waɗanda suka haɗa da kiyaye yawan kuzari, kuzari, da cajin lantarki, suna da mahimmanci don fahimtar halayen sararin samaniya. Suna ƙayyade hanyoyin da za su iya ko ba za su iya faruwa a yanayi ba. Alal misali, kiyaye motsi yana nuna cewa jimillar duk lokacin yana kasancewa a cikin rufaffiyar tsarin kafin da bayan wani lamari, kamar karo.

Yayin da dokokin kiyayewa suna da kyau a cikin injiniyoyi na gargajiya, sun zama masu ban sha'awa a fagen injiniyoyi masu yawa. A cikin injiniyoyi na ƙididdigewa, ƙa'idodin kiyayewa an samo su ne daga ka'idoji kamar su ma'aunin tsarin jiki, ba kamar injiniyoyi na gargajiya ba inda aka ɗauka tun farko.

A cikin wani sabon binciken da aka buga a Proceedings of the National Academy of Sciences, masu bincike sun kirkiro wani gwajin tunani don kara gano dokokin kiyayewa a cikin injiniyoyi masu yawa. Gwaje-gwajen tunani, yanayin hasashen da aka yi amfani da su don bincika sakamakon ra'ayoyi da ka'idoji, suna ba da sabbin fahimta game da yanayin injiniyoyin ƙididdiga.

Gwajin tunani da masu binciken suka kirkira ya ƙunshi haruffa biyu, Alice da Bob, zaune akan kujeru da ƙafafun suna fuskantar juna. Lokacin da suke tura juna, suna motsawa ta wurare dabam-dabam a cikin gudu iri ɗaya, wanda ke haifar da jimlar adadin gudu daidai da sifili. Wannan yana nuna kiyaye karko a cikin daular adadi.

Muhimmancin wannan gwajin tunani ya wuce takamaiman yanayinsa. Yana misalta zartar da dokokin kiyayewa na duniya, wanda ya ƙunshi al'amura tare da ɗimbin jama'a, motsi na farko, da hadaddun hulɗa. Dokokin kiyayewa suna fitowa daga alamomin da aka samo a cikin yanayi, kuma tsinkayensu yana riƙe ba tare da la'akari da takamaiman bayanan hulɗar ba.

A cikin injiniyoyi masu yawa, duk da haka, dokokin kiyayewa na gargajiya suna fuskantar ƙalubale. Auna ƙayyadaddun adadi a cikin tsarin ƙididdigewa yana dagula tsarin, tare da canza ainihin juyin halittarsa ​​na gaba. Don shawo kan wannan ƙalubalen, masu binciken sun tsara saitin gwaji wanda ya haɗa da shirya tsarin ƙididdigewa a cikin takamaiman yanayin farko da auna adadin da aka adana nan da nan bayan shiri. Daga nan sai suka ba da izinin tsarin ya samo asali ba tare da wani ma'auni ba, yana nuna cewa kiyaye yanayin angular yana ci gaba har ma a cikin mutum ɗaya.

Wannan binciken yana ba da gudummawa ga zurfafa fahimtar ƙa'idodin ƙa'idodin ƙididdiga masu ƙididdigewa da dokokin kiyayewa waɗanda ke tafiyar da halayen tsarin ƙididdiga. Ta hanyar binciko waɗannan dokoki ta hanyar gwaje-gwajen tunani da sabbin saitunan gwaji, masana kimiyya za su iya ci gaba da buɗe asirai na daular ƙima.

