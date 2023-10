Asteroids: Barazana mai yuwuwa ga Duniya

By

NASA ta fitar da wani bayani mai ban sha'awa na gani a ranar 16 ga Oktoba, yana nuna wani batu da zai iya haifar da bala'i. Ayyukan da ke hannunsu, wanda aka fi sani da "Tsarin Tsaro," ya ƙunshi NASA sa ido ga taurarin taurari waɗanda za su iya yin karo da Duniya, suna haifar da barna mai yawa kamar makomar dinosaur. Koyaya, gano waɗannan asteroids wani tsari ne mai rikitarwa tunda ba sa fitar da haske.

An yi sa'a, sabbin na'urorin hangen nesa da aka kera musamman don farautar taurari sun taimaka wajen wannan manufa. Tun daga watan Agusta 2023, an riga an san 32,000 asteroids na Kusa-Duniya. Ƙoƙarin ganowa da bin diddigin waɗannan asteroids abin yabawa ne, tare da lura sama da miliyan 405 daga masu son da ƙwararrun masu ilimin taurari da aka ƙaddamar zuwa Cibiyar Ƙaramar Planet Center, cibiyar cibiyar dabarun kare duniya ta NASA.

Abin takaici, kididdigar da aka gabatar a cikin bayanan bayanai sun nuna gaskiyar damuwa. Daga cikin 32,000 da aka sani a kusa da Duniya, fiye da 10,000 sun fi mita 140 girma a diamita. Idan ɗaya daga cikin waɗannan zai yi karo da Duniya, zai iya yiwuwa ya shafe birni gaba ɗaya. Idan aka kwatanta, meteor na Chelyabinsk wanda ya haifar da lalacewa a Rasha a cikin 2013 an kiyasta ya kasance mafi yawan mita 20.

Bayanin ya kuma nuna cewa daga cikin kiyasin asteroids mai fadin mita 14,000 da har yanzu ba a gano su ba, daya daga cikinsu na iya kasancewa kan hanyar karo da duniya. Bugu da ƙari, akwai kusan 140 asteroids masu diamita na kilomita 50 har yanzu ba a gano su ba. Tasirin asteroid na wannan girman zai iya haifar da bala'i ga wayewa.

Alhakin kariyar duniya ba wai akan NASA kadai ba amma a kan tarin kungiyoyi. Bayanin bayanan yana zama tunatarwa cewa akwai sauran aiki da za a yi don tabbatar da amincin ɗan adam. Ko da sauƙaƙan aikin isar da bayanai ta hanyar bayanan bayanai na iya zaburar da mutane su shiga farautar asteroids, suna ba da gudummawa ga ƙoƙarin kare duniya.

