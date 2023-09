Baƙaƙen Holes da Aka Sami a Ƙarfafa Kusanci zuwa Duniya

By

Wani bincike da aka yi a baya-bayan nan ya nuna kasancewar bakar ramuka a wani tazara ta kusa kusa da Duniya. Ƙungiyar Hyades Star Cluster, wanda ke da nisan shekaru 153 mai haske, yanzu an san shi da gidaje biyu ko uku baƙar fata. Ba kamar binciken da aka yi a baya ba, waɗannan baƙaƙen ramukan suna cikin gungu waɗanda ido tsirara ke iya gani daga sararin sama mai duhu.

Shahararriyar maƙwabcinta, Pleiades, yakan mamaye ƙungiyar Hyades Star Cluster. Koyaya, Hyades shine tarin taurari mafi kusanci zuwa Duniya. Abubuwan da aka gani a baya na ramukan baƙar fata sun yi nisa sosai, tare da mai rikodi na yanzu shine Gaia BH1, wanda ke tsakanin haske-shekaru 1,600.

An sami damar gano ramukan baƙar fata a cikin gungun Hyades ta hanyar ma'auni na daidaitattun wurare da motsin taurarin tarin. An yi amfani da nau'ikan kwamfuta don maimaita rarraba taurari a kusa da cibiyar gungu, kuma an sami mafi kyawun ashana lokacin da aka haɗa ramuka biyu ko uku.

Wannan abin lura yana da mahimmiyar tasiri ga fahimtar juyin halittar taurarin tauraro da gudummuwarsu ga tushen raƙuman nauyi. Hakanan yana ba da fahimi masu mahimmanci game da yadda kasancewar ramukan baƙar fata ke shafar tasirin tauraro.

Mafi yawan binciken baƙar fata sun mayar da hankali kan gungu na globular a cikin halo na Milky Way, amma wannan binciken ya nuna cewa buɗaɗɗen gungu kamar Hyades, waɗanda ke kusa da Duniya, suna ba da dama mai ban sha'awa don ƙarin nazari.

An buga sakamakon wannan binciken a cikin sanarwar wata-wata na Royal Astronomical Society.

