Ana Ci Gaba Da Bincike Bayan An Sace Katin 'Magic Cards' Masu Mahimmanci a Midland Smash-and-Grab

A halin yanzu 'yan sandan lardin na gudanar da bincike kan wani mummunan lamari da ya faru a Midland. A cikin wani yanayi mai ban mamaki, masu laifin sun bayyana cewa sun sami cikakkiyar fahimtar manufarsu, yayin da suka fi mayar da hankali kan tarin 'Magic Cards' mai daraja fiye da $ 20,000.

A ranar Asabar, da misalin karfe 2:30 na safe, wadanda ake zargin sun farfasa kofar gilashin gaban kantin Event Horizon Hobbies da ke kan titin King. Da zarar sun shiga, manufarsu kawai ita ce samun zaɓaɓɓun katunan daga mashahurin 'Magic: The Gathering Game'.

Mai kantin ya bayyana cewa an aiwatar da duk satar da aka yi cikin tsanaki. Hotunan sa ido sun kama wadanda ake zargin suna shiga harabar cikin gaggawa tare da yin kwasar ganima cikin mintuna. Ƙarfafawa da ilimin da masu laifin suka nuna sun sa masu bincike su yarda cewa wannan ba wani aiki ba ne, amma aiki ne da aka tsara a hankali.

Kungiyar OPP ta Kudancin Georgian Bay tana kira ga duk wanda ke da bayanai game da lamarin da ya fito. Ta hanyar ba da bayanai ga OPP a 1-888-310-1122, jama'a za su iya taimakawa wajen warware lamarin da kuma gurfanar da masu laifi a gaban kuliya. Ga wadanda ke son a sakaya sunansu, Ana samun Masu Kashe Laifuka a matsayin dandalin sirri.

Wannan lamarin yana nuna kima da sha'awar da 'Magic Cards' ke da shi a cikin jama'ar masu tarawa. Zuba jarin kuɗi da sadaukar da kai da ke shiga cikin ginin tarin ƙima na sa irin waɗannan abubuwa su zama abin satar sata. An shawarci masu shagunan da masu tara kayayyaki da su inganta matakan tsaro kuma su ci gaba da ba jami'an tsaro hadin gwiwa don hana afkuwar irin wannan yanayi.

'Magic Cards' suna nufin saitin katunan ciniki da aka yi amfani da su don buga wasan kati mai shahara da dabaru mai suna 'Magic: The Gathering'. Farfesa Richard Garfield ne ya kirkireshi kuma Wizards of the Coast ya fitar dashi a shekarar 1993, wasan ya kunshi 'yan wasa suna amfani da katuna daban-daban masu tsafi, halittu, da iyawa don kayar da abokan hamayyarsu.

Wasu 'Magic Cards' suna riƙe ƙimar kuɗi mai mahimmanci saboda ƙarancinsu, tattarawa, da buƙatu a cikin al'ummar caca. Katunan tallatawa, ƙayyadaddun bugu, ko katunan da ke da ƙwarewa na musamman galibi ana neman masu sha'awa da masu tarawa, suna tuƙi farashin sama.

Don kiyaye tarin 'Katin Sihiri' mai mahimmanci, ana ba masu sha'awar sha'awar saka hannun jari a cikin amintaccen ma'ajiya, kamar na'urorin nuni ko ma'ajiya. Bugu da ƙari, shigar da tsarin sa ido da tsarin ƙararrawa a cikin shagunan wasan caca na iya zama abin hana barayi. Hakanan yana da mahimmanci a ci gaba da sabunta kaya da kiyaye kyakkyawar alaƙa tare da jami'an tsaro na gida don ba da rahoton duk wani abin da ya faru cikin gaggawa.